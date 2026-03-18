На авторынке в Казани начали массово избавляться от гаражей

Объявления появились на фоне планов по строительству ЖК — стоимость доходит до 2,1 млн рублей за объект

После сообщений о том, что в Казани вместо авторынка на Кварталах построят ЖК почти на 1,5 тысячи жителей, владельцы недвижимости на месте начали подготовку к реализации своей собственности. Так, на одной из площадок появились объявления о продаже гаражей в указанной зоне, причем их оценивают вовсе не дешево — до 2,1 млн рублей за объект. Эксперты «Реального времени» считают, что участок представляет собой интересную площадку для потенциальных инвесторов, а продажа недвижимости связана с желанием собственников избежать возможных проблем с компенсацией и получить деньги заранее. Подробнее — в материале «Реального времени».

Будущий ЖК рассчитан на 1 307 жителей

В Казани пока не утвердили проект комплексной застройки территории в Ново-Савиновском районе, расположенной между улицами Фатыха Амирхана, Михаила Миля, Адоратского и Воровского, но, несмотря на незавершенность процесса проверки, владельцы недвижимости активно начинают подготовку к продаже своей собственности. Параллельно с проведением экспертиз появились объявления о продаже гаражей в указанной зоне.

Уже сейчас цена начинается от 730 тыс. рублей и доходит до 2,1 млн рублей за объект. Стоимость зависит от состояния строения и удобства расположения на земельном участке. Цена за площадь также значительно разнится: начиная от 30 тыс. и доходя до 120 тыс. рублей за квадратный метр.

Напомним, проект предполагает комплексное освоение территории площадью 71,29 гектара. Здесь будут возведены жилые здания средней этажности (до 8 этажей), построят детский сад на 106 мест, обустроят зеленые зоны общей площадью 13,05 гектара и создадут инфраструктуру с объектами социального назначения. Планируется, что новый жилой комплекс будет рассчитан на 1 307 жителей.

Реализация проекта запланирована в три этапа. На первом — архитектурно-строительное проектирование и возведение первой очереди жилой застройки. Второй этап включает строительство паркинга, а третий — завершение строительства и создание бульварной зоны.

«Данный участок сыграет роль моста между двумя районами»

Руслан Садреев, эксперт рынка недвижимости, назвал удачным земельный участок, расположенный на стыке Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, представляющим интересную площадку для потенциальных инвесторов. Несмотря на слабую насыщенность новыми проектами, соседствующие жилые комплексы подчеркивают перспективы размещения новых объектов.

— Что касается самой локации, она интересна, не относится к категории топовых, но и ущербной ее назвать нельзя. Она расположена на границе Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. Сейчас строительства здесь практически нет, так как территория преимущественно занята домами ленинградского проекта. Но данный участок сыграет роль моста между двумя районами. Ведь дальше по улице Миля уже появляются жилые комплексы, близкие к Ново-Савиновскому району. Думаю, идея строительства здесь будет востребована. Плюс мы видим, что вслед за созданием жилого комплекса появится и соответствующая инфраструктура: школы, детские сады, игровые и спортивные площадки, — пояснил Садреев.

Относительно продажи гаражей Садреев уточнил, что активность продавцов обусловлена естественной реакцией на ожидаемое повышение стоимости недвижимости после запуска масштабного проекта.

«Многие продавцы предпочитают получить деньги заранее, опасаясь возможных проблем с компенсацией»

Руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова в разговоре с «Реальным временем» заявила, что этот проект «обречен на успех».

— Участок земли там действительно интересный, он сам по себе неплохой, хотя и не считается премиальным. Зато район довольно популярен, так что жилой комплекс точно будет успешным независимо от того, что именно построят. Что касается продажи гаражей, сложно однозначно рекомендовать — ждать предложения от застройщика или продавать прямо сейчас. Если судить по предыдущему опыту, многие продавцы предпочитают получить деньги заранее, опасаясь возможных проблем с компенсацией. Например, на Портовой были похожие случаи, когда гаражи скупались по хорошим ценам, заметно превышающим рыночную стоимость. Поэтому те, кто продает сейчас, получают средства немедленно, избегая риска остаться ни с чем, если попадешь в зону обязательной передачи земли застройщику. В целом мой вывод прост: локация отличная, — отметила Гизатова.