На авторынке в Казани начали массово избавляться от гаражей
Объявления появились на фоне планов по строительству ЖК — стоимость доходит до 2,1 млн рублей за объект
После сообщений о том, что в Казани вместо авторынка на Кварталах построят ЖК почти на 1,5 тысячи жителей, владельцы недвижимости на месте начали подготовку к реализации своей собственности. Так, на одной из площадок появились объявления о продаже гаражей в указанной зоне, причем их оценивают вовсе не дешево — до 2,1 млн рублей за объект. Эксперты «Реального времени» считают, что участок представляет собой интересную площадку для потенциальных инвесторов, а продажа недвижимости связана с желанием собственников избежать возможных проблем с компенсацией и получить деньги заранее. Подробнее — в материале «Реального времени».
Будущий ЖК рассчитан на 1 307 жителей
В Казани пока не утвердили проект комплексной застройки территории в Ново-Савиновском районе, расположенной между улицами Фатыха Амирхана, Михаила Миля, Адоратского и Воровского, но, несмотря на незавершенность процесса проверки, владельцы недвижимости активно начинают подготовку к продаже своей собственности. Параллельно с проведением экспертиз появились объявления о продаже гаражей в указанной зоне.
Уже сейчас цена начинается от 730 тыс. рублей и доходит до 2,1 млн рублей за объект. Стоимость зависит от состояния строения и удобства расположения на земельном участке. Цена за площадь также значительно разнится: начиная от 30 тыс. и доходя до 120 тыс. рублей за квадратный метр.
Напомним, проект предполагает комплексное освоение территории площадью 71,29 гектара. Здесь будут возведены жилые здания средней этажности (до 8 этажей), построят детский сад на 106 мест, обустроят зеленые зоны общей площадью 13,05 гектара и создадут инфраструктуру с объектами социального назначения. Планируется, что новый жилой комплекс будет рассчитан на 1 307 жителей.
Реализация проекта запланирована в три этапа. На первом — архитектурно-строительное проектирование и возведение первой очереди жилой застройки. Второй этап включает строительство паркинга, а третий — завершение строительства и создание бульварной зоны.
«Данный участок сыграет роль моста между двумя районами»
Руслан Садреев, эксперт рынка недвижимости, назвал удачным земельный участок, расположенный на стыке Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, представляющим интересную площадку для потенциальных инвесторов. Несмотря на слабую насыщенность новыми проектами, соседствующие жилые комплексы подчеркивают перспективы размещения новых объектов.
Относительно продажи гаражей Садреев уточнил, что активность продавцов обусловлена естественной реакцией на ожидаемое повышение стоимости недвижимости после запуска масштабного проекта.
«Многие продавцы предпочитают получить деньги заранее, опасаясь возможных проблем с компенсацией»
Руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова в разговоре с «Реальным временем» заявила, что этот проект «обречен на успех».
