Константин Трофименко, ВШЭ: «Неслучайно столицу Татарстана часто выбирают федеральной площадкой для пилотов»

Почему Казань считается одним из самых технологичных городов России

Казань стабильно входит в число лидеров цифрового развития среди городов России. В различных рейтингах «умных городов» и индексах цифровизации столица Татарстана регулярно занимает высокие позиции по качеству городского управления, развитию цифровых сервисов и транспортной инфраструктуры. В 2024–2025 годах город отмечался в федеральных и международных исследованиях, оценивающих уровень внедрения технологий в городскую среду. Директор центра исследований «Умного города» НИУ ВШЭ Константин Трофименко в колонке для «Реального времени» объясняет, за счет каких решений и инфраструктурных факторов Казань закрепилась в числе лидеров «умной» трансформации среди российских городов-миллионников.

Цифровые сервисы для жителей

Технологичность современного мегаполиса определяется не количеством ИТ-компаний или экспериментальных проектов, а глубиной проникновения цифровых решений в повседневные процессы. Речь идет о доступности городских сервисов для жителей, эффективности управления транспортом и инфраструктурой, а также о способности города внедрять и масштабировать новые технологии в реальных условиях. В этом контексте Казань рассматривается как одна из ключевых площадок технологической трансформации в стране.



Один из главных показателей «умного города» — развитость и востребованность цифровых муниципальных сервисов. Казань входит в число лидеров индекса «IQ городов» Минстроя РФ во многом за счет цифровизации повседневных городских процессов. В 2025 году в городе была запущена единая платформа «Моя Казань», объединившая основные городские сервисы: информацию по конкретному адресу, уведомления в сфере ЖКХ, новости районов и городскую афишу. Параллельно развивается линейка суперсервисов, ориентированных на конкретные жизненные сценарии горожан.

Развито и цифровое взаимодействие с городскими службами. Татарстан одним из первых внедрил систему обратной связи «Народный контроль», через которую жители сообщают о проблемах в сфере ЖКХ, благоустройства и транспорта. По итогам 2024 года через платформу поступило около 100 тысяч обращений, более 90% из них было отработано. В рамках развития суперсервисов в Казани и республике внедряются специализированные цифровые продукты, такие как приложение «Я — школьник», объединяющее образовательные и социальные функции и используемое более чем 400 тысячами учащихся. В целом цифровые сервисы охватывают большинство базовых городских процессов и используются в повседневном взаимодействии жителей с городом. Например, еще в конце 2024 года в мэрии Казани реализовывалось 68 проектов в области цифровизации.

ИТ-экосистема и технопарки

Казанская ИТ-инфраструктура опирается на развитую сеть технопарков и специализированных площадок. Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» работает в городе с 2009 года и стал одной из первых в России площадок для поддержки ИT-компаний на этапе роста продукта и выхода на рынок. В 2022 году в центре Казани открылся технопарк имени Башира Рамеева — масштабная новая площадка, ориентированная на ИТ-экосистему региона. Совокупно казанские площадки принимают более 500—700 компаний, а их офисы, акселераторы и дата-центры используются на постоянной основе и заполнены практически полностью.

Важную роль в развитии регионального технологического кластера играет связка Казани с городом-спутником Иннополисом и особой экономической зоной «Алабуга», которые выполняют разные, но взаимодополняющие функции. Несмотря на административную автономию, Иннополис концентрирует IT-разработку, R&D и продуктовые команды и фактически выступает площадкой для разработки и тестирования цифровых решений, ориентированных на весь регион. Параллельно «Алабуга» обеспечивает промышленный контур экосистемы — здесь реализуются капиталоемкие проекты, создается инфраструктура для масштабирования и внедрения технологий в реальный сектор экономики.

В совокупности на площадках этих особых экономических зон работают сотни технологических компаний, создано более 17 тысяч рабочих мест, а общий объем инвестиций резидентов оценивается в сотни миллиардов рублей. Наличие льготного налогового режима, профильного университета в Иннополисе и специализированной промышленной инфраструктуры в «Алабуге» позволяет выстраивать полный цикл — от разработки и пилотирования решений до их практического внедрения и масштабирования в Казани и за ее пределами. В результате формируется устойчивая ИТ-экосистема, охватывающая разработку, тестирование и применение цифровых продуктов в городской и региональной среде.

Университеты, кадры и технологическая среда

Казань — один из крупнейших образовательных центров России в сфере ИТ и инженерных специальностей. В городе работают ведущие вузы, включая КФУ и КНИТУ-КАИ, которые ежегодно выпускают тысячи специалистов для цифровой экономики. Эти университеты тесно сотрудничают с бизнесом и региональными властями: участвуют в прикладных исследованиях, готовят кадры под запросы ИТ-компаний, промышленных предприятий и городских структур. В свою очередь, значительная часть молодых специалистов остается работать в регионе благодаря развитому рынку и понятным карьерным траекториям.

Кадровую базу усиливает насыщенная технологическая и деловая среда. В Казани регулярно проходят крупные федеральные и международные мероприятия, связанные с цифровой трансформацией и промышленными технологиями. Ключевой площадкой остается международный форум Kazan Digital Week, который в 2025 году собрал более 20 тысяч участников и представителей свыше 70 стран. Помимо него, город принимал федеральную конференцию ЦИПР («Цифровая индустрия промышленной России»), отраслевые форумы «Иннопром», региональные этапы RUSSIAN TECH WEEK, хакатоны и профессиональные конкурсы по цифровым компетенциям. Дополняют эту повестку междисциплинарные события, такие как «Игры будущего», для которых в городе обновлялась ИТ-инфраструктура крупных площадок. Такая концентрация образования, кадров и отраслевых событий формирует в Казани устойчивую среду для развития технологий и привлечения специалистов.

Умная мобильность и автономные технологии

В Казани уже несколько лет последовательно внедряются цифровые решения в управлении городской мобильностью — от интеллектуальной системы управления дорожным движением до электронных транспортных сервисов и бесконтактной оплаты проезда. Эти инструменты используются в повседневной работе города и формируют привычную для жителей цифровую транспортную среду.

Следующим этапом развития городской мобильности становится внедрение автономных транспортных решений. Этот вектор закреплен как одно из приоритетных направлений на федеральном уровне. На совещании по развитию беспилотных и автономных систем Президент РФ обозначил необходимость формирования нормативной базы и создания условий для тестирования автономных решений в реальной городской среде, включая транспорт и сервисные устройства. Казань в этой логике является одной из опорных площадок для практической апробации таких технологий. Город сочетает плотную и разнообразную среду, развитую цифровую инфраструктуру и управленческую готовность к экспериментам, благодаря чему автономные технологии здесь внедряются не в изолированных тестовых зонах, а в живом городском контексте.

Одним из наиболее заметных примеров внедрения автономных решений стал запуск роботов-доставщиков. В Казани они интегрированы в городскую среду как часть логистической цепочки «последней мили», обеспечивая бесконтактную доставку заказов с продуктами в центральном Вахитовском районе. Логичное развитие автономизации продолжилось на фоне сильных снегопадов в начале 2026 года и острой нехватки дворников. В ответ на это коммунальные службы начали тестировать автономных роботов-снегоуборщиков, способных сгребать и убирать снег во дворах и на тротуарах до 8 часов при температуре -25 градусов. Помимо этого, республика активно участвует в создании беспилотного логистического коридора на трассе М-12 «Восток». На ряде участков проводятся пилотные запуски автономных грузовиков КАМАЗа, «Яндекса» и Navio, где Казань выступает ключевым узлом обслуживания и сбора данных.

Городская безопасность

Для современного города безопасность — один из базовых показателей того, насколько комфортно в нем жить. В международном рейтинге безопасности городов Казань заняла 72-е место в мире, войдя в число немногих российских городов, представленных в глобальном сравнении. Для города-миллионника это показатель стабильной ситуации в общественных пространствах и выстроенной работы городских служб.

Эта устойчивость обеспечивается за счет объединения городских систем в единую цифровую среду. В Казани работает комплекс «Безопасный город», который связывает экстренные службы, городскую инфраструктуру и системы мониторинга. При чрезвычайных ситуациях — пожарах, затоплениях, ДТП — информация автоматически поступает в МЧС, а на карте отображаются ключевые объекты и подъездные пути. Отдельные алгоритмы используются для выявления нештатных ситуаций в общественных пространствах, включая случаи, когда человеку требуется медицинская помощь. Такой подход позволяет ускорять реагирование и снижать последствия инцидентов.

Казань сумела объединить все ключевые компоненты «умного города»: здесь сосредоточены высокотехнологичные компании и кластеры, сильная образовательная база и поддержка местной власти, готовой экспериментировать с новшествами. Эти элементы взаимно усиливают друг друга: наличие ИТ-специалистов привлекает компании, компании создают сервисы для горожан, а продвинутые жители открыты к новым технологиям. Казань выгодно отличается комплексным подходом — цифровизация затрагивает все сферы: транспорт, ЖКХ, безопасность, госуслуги. Неслучайно столицу Татарстана часто выбирают федеральной площадкой для пилотов: здесь уже работают робокурьеры, здесь тестируются суперсервисы госуслуг, здесь же проводится один из главных ИТ-форумов страны. Все это формирует современную городскую среду, где технологии не ради имиджа, а для реального повышения качества жизни. Именно поэтому Казань заслуженно считается одним из самых технологичных городов России — городом, удобным для жизни сегодня и готовым к вызовам будущего.

