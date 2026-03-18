Разведка США: Россия разрабатывает оружие для противокосмической обороны

Отмечается, что целью является оспаривание доминирования Соединенных Штатов в космосе

Россия разрабатывает оружие для противокосмической обороны, что, по мнению США, представляет собой главную угрозу для мировой космической архитектуры. Об этом заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард, выступая на заседании комитета Сената по разведке, сообщает «Интерфакс».

В своем заявлении Габбард отметила, что целью России является оспаривание доминирования США в космосе. Она подчеркнула, что разработка такого оружия может существенно изменить баланс сил в космическом пространстве.

В то же время Россия неоднократно заявляла о своей позиции против размещения оружия в космосе. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии акцентировал внимание на том, что страна выступает за мирное использование космического пространства и против милитаризации орбиты.

Наталья Жирнова