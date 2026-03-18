Россия не комментирует помощь Ирану в текущем конфликте

Песков отметил, что США ранее заявляли об отсутствии информации о поддержке РФ Ирана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал ряд заявлений по внутренним и внешнеполитическим вопросам.

По словам Пескова, помилование 23 осужденных женщин президентом РФ стало результатом обращений общественников.

Кремль, подчеркнул представитель главы государства, решительно осуждает причинение вреда здоровью и убийства представителей руководства суверенного Ирана и других стран. При этом РФ не считает необходимым комментировать сообщения о возможной помощи Ирану в текущем конфликте. Ранее США заявляли, что у них нет информации о поддержке РФ Ирана.

Песков отметил, что энергетический рынок переживает серьезные потрясения из-за войны вокруг Ирана, что затрудняет прогнозирование развития ситуации. Он также сообщил, что от стран Европы поступали сигналы о желании участвовать в переговорах по Украине, но Россия считает это нецелесообразным. Кроме того, со стороны европейских стран не было сигналов о намерении вести диалог по возобновлению энергосотрудничества с РФ.

Что касается выхода России с европейских газовых рынков, Песков сказал, что этот вопрос находится на рассмотрении и требует глубокого анализа. Президент, по его словам, открыт к конструктивному диалогу и обсуждению острых вопросов за столом переговоров.

Пресс-секретарь также согласился с мнением бывшего президента США Дональда Трампа о том, что уровень нынешних европейских политиков не соответствует уровню их предшественников.

Ариана Ранцева