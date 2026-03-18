«Спрос на загородную недвижимость занял промежуточную позицию»

В Казани спрос на недорогие летние дачи достаточно высокий, но в целом в стране рынок загородной недвижимости переживает реальный кризис

По итогам 2025 года загородные дома в России подорожали на 2,4%, до 7,5 млн рублей в среднем, что ниже уровня инфляции в стране. В Татарстане показатели несколько выше — 8,8 млн (+5,1%). При этом дачи, например, в Казани еще можно купить за 500—600 тыс. рублей. По словам экспертов, на летние домики спрос достаточно высокий, но в целом рынок загородной недвижимости еще находится в реальном кризисе. Подробнее о ценах на дачи и частные дома, возвращении спроса на загородную недвижимость и о том, на что обратить внимание при покупке летнего домика, — в материале «Реального времени».

Цены на дачи в Казани варьируются от 500 тыс. до 10 млн рублей

По итогам 2025 года частные дома в среднем по России подорожали на 2,4%, до 7,5 млн рублей за объект, следует из аналитики портала «Мир квартир». Это ниже официального уровня инфляции в стране, которая, по данным Центробанка, составила 5,6%.

Если рассматривать отдельные субъекты и регионы, то в Москве средняя стоимость частного дома достигла 32,2 млн рублей (+8,1% за год), в Мособласти — 18,4 млн рублей (-4,2%), в Санкт-Петербурге — 24,7 млн (+10,6%), в Ленобласти — 12,7 млн (+1,9%), а в Татарстане — 8,8 млн (+5,1%).

Что касается дач, то, например, в Казани сегодня их стоимость варьируется от 500 тыс. до 10 млн рублей. Цены зависят от сезонности проживания (летний домик или зимний), местоположения, материала стен (деревянный или кирпичный), состояния и благоустройства участка, сообщил «Реальному времени» вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.



— Если мы рассматриваем дачу в Казани «советского формата» для летнего проживания площадью 30—40 «квадратов», то цены на них начинаются от 500—600 тыс. и доходят до 1,5 млн рублей, — сказал изданию эксперт.

Он также подчеркнул, что недорогие дачки люди в большинстве случаев покупают за наличку, однако покупка «зимних вариантов» проходит через ипотеку.

— При этом сейчас ипотека у нас фактически закрыта: на «вторичную» дачу никаких льготных кредитов нет, а рыночную ипотеку предлагают под 20%, но кредит по таким ставкам в реальности практически не выдают, — поделился собеседник издания.

Дача или частный дом не являются предметом первой необходимости

Сейчас рынок «загородки» в целом по стране находится в кризисе, отметил в беседе с «Реальным временем» вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.



— Пока загородный рынок жилья в России переживает реальный кризис. Он коснулся и дач, и домов. Когда в пандемию данный рынок оживился, то некоторые подумали, что он всегда будет таким. Сейчас спрос на загородную недвижимость занял промежуточную позицию — между очень низким спросом до пандемии и высоким спросом во время ковида. Причем в период коронавируса продали почти все, что можно было продать, — сказал изданию Апрелев.

По его мнению, главная причина падения спроса на загородную недвижимость заключается в том, что дача или частный дом не являются предметом первой необходимости. Для большинства людей такой объект и вовсе считается роскошью. Более того, на сегодняшний день в силу высоких процентных ставок по ипотеке люди не торопятся приобретать даже квартиры, которые как раз и являются приоритетным жильем.

— Сейчас все лишние деньги большая часть населения старается хранить на депозитах, накапливая и приумножая средства и готовясь к покупке недвижимости, в том числе дач, после снижения ставок по ипотеке до разумного уровня, — отметил вице-президент Гильдии риелторов России.

«Для основного жилья адекватной можно назвать ставку ниже 16% в среднем по России»

Спрос на загородную недвижимость вернется через 1—1,5 года после того, как начнется активный спрос на рынке городского жилья, считает Апрелев.

— Для основного жилья, с моей точки зрения, адекватной можно назвать ставку ниже 16% в среднем по России. Почему? Потому что в 2023 году рынок недвижимости встал как раз после того, как ипотечная ставка поднялась до 16%. Именно такой показатель стал заградительным. В связи с этим, я считаю, что пока ипотечная ставка не снизится ниже 16%, спрос на рынке городского жилья не начнет возвращаться. При этом для снижения рыночных ставок до 16% ключевая ставка должна вернуться к 12%. Активный рост спроса на квартиры может начаться с рыночной ставки в 13—14%, — предположил Апрелев.

При этом он допустил, что активность на рынке дач и частных домов в этом году будет несколько выше, чем весной 2025-го, но ожидать резкого всплеска, как несколько лет назад, не стоит.

— Может быть, следующий сезон станет более активным, чем предстоящий, — спрогнозировал Апрелев.

«В настоящий момент спрос на летние дачи низкий, но это не связано с экономической ситуацией»

Спрос на небольшие дачи в Казани, как правило, достаточно высокий, добавил Савельев.

— В настоящий момент спрос на летние дачи низкий, но это не связано с экономической ситуацией, а обусловлено только тем, что пока не сезон. С учетом нынешней зимы к таким домикам просто подойти невозможно, не то чтобы внутрь зайти, — обратил внимание эксперт.

Однако, по его словам, как только за городом окончательно сходит снег, примерно в апреле, спрос на дачи под Казанью возвращается, и он очень высокий.

«Часто бывают кадастровые ошибки, идет смещение участков»

При поиске дачи следует в первую очередь проверить землю, сказал Савельев.

— Нужно проверить элементарно границы земельного участка, потому что очень часто бывают кадастровые ошибки, идет смещение участков. Также следует проверить, нет ли каких-либо ограничений в плане использования земли, обременений, связанных с коммуникациями, с линиями электропередачи и так далее, — поделился эксперт.

Что касается непосредственно самого домика, то стоит обратить внимание на состояние строения: необходимость капремонта и так далее, а также юридическую составляющую.