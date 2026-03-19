Вниманию руководителей и сотрудников ЧОП, охотников Закамья: в Нижнекамске открыт профессиональный тир

Пройти обучение, переподготовку и повысить разряд, опробовать приобретенное оружие — теперь это сделать проще

Фото: предоставлено ЧОП «Кеннард»

Нижнекамск — один из крупных промышленных центров не только Республики Татарстан, но и России. Опорным предприятиям экономики, имеющим еще и стратегическое значение, необходима надежная защита. А персоналу частных охранных предприятий, обеспечивающему безопасность промышленных и частных объектов, необходимо получать и подтверждать профильные навыки. В том числе эффективного и безопасного обращения со специальными средствами, гражданским и служебным, в том числе длинноствольным, оружием. Обучение правильному обращению с оружием и пристрелка недавно приобретенных ружей нужны и гражданским лицам — охотникам. Но! О том, что это за «Но!» и какое решение предлагает один из ведущих ЧОПов РТ, — в материале «Реального времени».

Охрану стратегически важных объектов доверят не каждому

Нижнекамск — третий по численности населения город Татарстана. В нем проживает более четверти миллиона человек. Нижнекамск играет важнейшую роль в экономике республики и страны благодаря нефтепереработке, нефтехимии, производству смазочных материалов, изготовлению автомобильных шин и специального оборудования, объектам энергетики…

Практически каждое из действующих здесь производств имеет огромное, в том числе и стратегическое значение. А значит, обязано быть надежно защищено.

Практически каждое из действующих в Нижнекамске производств имеет стратегическое значение, а значит, обязано быть надежно защищено.

По информации из открытых источников, на сегодняшний день в сердце нефтепереработки и нефтехимии республики несут службу порядка 30 частных охранных предприятий. Но далеко не каждой охранной организации доверят безопасность предприятия сферы ТЭК и других отраслей промышленности. Одно из крупнейших и старейших (основано в 1997 году) ЧОПов Татарстана — «Кеннард» — на деле доказало, что способно справиться с подобной задачей. Головное предприятие ООО «ЧОП «Кеннард» находится в Казани, а в Нижнекамске давно и успешно действует филиал предприятия, сотрудники которого обеспечивают охрану объектов также в Набережных Челнах и Менделеевске.

Согласно требованиям федерального законодательства, «охрана объектов энергетики, нефтепереработки и нефтехимии осуществляется комплексно, сочетая строгие требования антитеррористической защищенности ТЭК, возложенные на Росгвардию (ВНГ), и обеспечение внутриобъектового режима частными охранными организациями (ЧОП)».

Сотрудники ЧОП «Кеннард» патрулируют территории, несут службу на КПП, обеспечивают досмотр автотранспорта. предоставлено ЧОП «Кеннард»

Сотрудники ЧОП «Кеннард» обеспечивают безопасность, антитеррористическую и противодроновую защищенность охраняемого объекта и примыкающих территорий, несут службу на КПП, осуществляют контрольно-пропускной режим, досмотр автотранспорта как при въезде на охраняемую территорию, так и на выезде с нее.

Техническая служба ЧОП «Кеннард» способна оснастить охраняемые объекты необходимыми специальными инженерно-техническими системами обеспечения охраны территории — любой сложности: охранным видеонаблюдением, сигнальной системой, тревожными кнопками, противотаранными устройствами на въездах и выездах с объектов и пр. И не только оборудовать, но и обеспечить надежное техническое обслуживание.

Азат Тахавиев: «Комплекс решаемых ЧОП «Кеннард» задач широк, соответственно, высок уровень требований к профподготовке наших сотрудников. предоставлено ЧОП «Кеннард»

— Комплекс решаемых ЧОП задач направлен на то, чтобы обеспечить безопасное функционирование предприятия, защиту охраняемых объектов от любого вида угроз: от проникновения посторонних лиц, от уничтожения, порчи, хищения имущества, от опасности причинения вреда здоровью и жизни персонала предприятий, утечки информации, террористических атак и пр. Соответственно, и требования к сотрудникам ЧОП, несущим службу на охраняемых объектах, особенно строгие. В том числе в вопросах профессиональной подготовки охранников, — подчеркивает директор ООО «ЧОП «Кеннард» Азат Тахавиев.

Специальной подготовкой сотрудников ЧОП «Кеннард» и сторонних слушателей занимается собственный учебный центр ЧОУ ДПО «УЦ «Кеннард». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Специальную подготовку гражданских лиц, желающих работать на охранных предприятиях, а также повышение квалификации действующих сотрудников: подготовку, переподготовку, проведение периодических аттестаций, ЧОП «Кеннард» берет на себя. ЧОП имеет собственный учебный центр. И тоже с филиалом — в Нижнекамске.

Рамис Низамов: «Учебный центр осуществляет подготовку более чем по 200 востребованных дисциплин. Преподают специалисты с богатым практическим опытом». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— На настоящий момент у нас более 200 востребованных направлений подготовки. Речь идет не только о сотрудниках ЧОП «Кеннард», и даже не только о специалистах частных охранных предприятий. В перечне основных программ обучения широкий спектр направлений по:

охране труда,

охране труда при работе на высоте,

пожарной безопасности,

техносферной безопасности,

транспортной безопасности,

управлению персоналом,

гражданской обороне,

защите персональных данных,

широкому ряду востребованных профессий и пр.

Но если говорить именно о частных охранных предприятиях, то могу отметить: дисциплины преподают специалисты с богатым опытом работы в правоохранительных органах. Идет обучение сотрудников не только четко выполнять поставленные задачи, но и быть готовыми к самостоятельным действиям в нештатных ситуациях — моментально принимать правильные решения, — рассказал журналисту «Реального времени» директор ЧОУ ДПО «УЦ «Кеннард»: Рамис Низамов. И добавил: — В ответ на возможные угрозы терактов с использованием БПЛА УЦ «Кеннард» разработан и внедрен в программу обучения специальный курс: «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов. Пресечение функционирования беспилотных аппаратов». Он предназначен для специалистов, обеспечивающих охрану объектов, в отношении которых установлены обязательные требования к антитеррористической защищенности. В том числе — объектов ТЭК. Инструктор УЦ «Кеннард» прошел спецобучение в Москве, в том числе по направлению «Применение антидроновых ружей», и сейчас делится полученными навыками со слушателями курсов в нашем учебном центре.

В подтверждение успешного освоения выбранной программы выдается документ установленной формы. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По завершении обучения — итоговая аттестация. В подтверждение успешного освоения выбранной программы выдается документ установленной формы.

Первый в Нижнекамске

Но антидроновые устройства — лишь часть спецсредств, используемых сотрудниками ЧОП в работе. Охрана обязана мастерски владеть гражданским и служебным, в том числе длинноствольным, оружием.

Охрана обязана мастерски владеть гражданским и служебным, в том числе длинноствольным, оружием. предоставлено ЧОП «Кеннард»

— До недавнего времени в Нижнекамске специализированного тира, полностью отвечающего запросам охранных предприятий в части обеспечения подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников охранных предприятий и организаций, не было. Открытый нами в Нижнекамске тир создан в первую очередь для обучения частных охранников использованию оружия, согласно 587-му постановлению правительства России. Сейчас мы нацелены на то, чтобы частные охранные предприятия к нам обращались для первичного обучения своих сотрудников на получение лицензии, а также для проведения учебно-тренировочных стрельб. Оружие, боеприпасы и, главное, профессиональные инструкторы имеются. В дальнейших планах — проведение периодической аттестации и переобучение с повышением разряда, — отметил в разговоре с «Реальным временем» директор ЧОП «Кеннард».

Оружие, боеприпасы и, главное, профессиональные инструкторы во вновь открытом в Нижнекамске профессиональном тире имеются. предоставлено ЧОП «Кеннард»

Программа включает в себя теоретическую и практическую подготовку. Оружие — короткоствольное нарезное и длинноствольное гладкоствольное. Группы — от двух до восьми человек. В распоряжении проходящих обучение — четыре огневые точки. Пока одна группа проходит инструктаж, вторая, уже получив необходимую информацию, под наблюдением инструктора выходит на рубеж. Также к услугам посетителей — возможность воспользоваться интерактивным оборудованием: отточить навыки и точность стрельбы в электронном тире.

К услугам посетителей тира также возможность воспользоваться интерактивным оборудованием. предоставлено ЧОП «Кеннард»

— Наш тир открыт не только для сотрудников ЧОПов, но и для владельцев охотничьего оружия, в том числе нарезного длинноствольного. Допустим, приобрел охотник новую единицу — ружье или карабин, он может позвонить, договориться и приехать со своим оружием. Но! Только при наличии РОХа, под наблюдением инструктора и на коммерческой основе. Заключается договор, — рассказал о возможностях для частного посещения тира Азат Тахавиев.

В рамках патриотического воспитания молодежи ЧОП «Кеннард» готово предоставлять доступ в тир и инструкторов для школьников и подростков. предоставлено ЧОП «Кеннард»

— Есть еще одно важное направление, которое мы намерены активно развивать, — подключился к разговору руководитель учебного центра «Кеннард» Рамис Низамов, — работа с подрастающим поколением. У нас уже состоялся предварительный разговор с администрацией города и управлением образования. В рамках патриотического воспитания молодежи мы готовы практически по себестоимости предоставлять доступ в наш тир для школьников. Наши инструкторы расскажут о реальном, боевом оружии, а затем разрешим детям и пострелять. Разумеется, не из огнестрельного, а из пневматического оружия, а также в нашем интерактивном тире. Уверены, им это будет более чем интересно.

ПАК «ВсМК» и новые возможности

Обеспечением охраны только крупных промышленных объектов ЧОП «Кеннард», разумеется, не ограничивается.

Спектр оказываемых ЧОП «Кеннард» услуг широк и только промышленными объектами не ограничивается. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Спектр оказываемых услуг — обширен:

— физическая и пультовая охрана объектов любой сложности на территории Татарстана;

— обеспечение внутриобъектового пропускного режима на охраняемых объектах;

— охрана объектов и имущества (в том числе при его транспортировке);

— проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации, систем безопасности любой сложности (с использованием оборудования и технологий от ведущих российских и зарубежных производителей);

— защита жизни и здоровья граждан;

— обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;

— консультирование и подготовка рекомендаций по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств.

Также для повышения эффективности охраны объектов, работающих круглосуточно или преимущественно ночью, ЧОП «Кеннард» имеет возможность заключить договор взаимодействия с вневедомственной охраной Росгвардии посредством ПАК «ВсМК» (программно-аппаратный комплекс взаимодействия с системами мониторинга компаний Росгвардии).

— Для понимания: при обеспечении круглосуточной охраны объектов, таких как рестораны или ночные клубы, нередко возникают ситуации, когда поведение участников мероприятий нарушает установленные нормы правопорядка и требует немедленного вмешательства. В подобных обстоятельствах, используя потенциал ПАК «ВсМК», на помощь группе быстрого реагирования (ГБР) ЧОП «Кеннард» оперативно прибывает группа задержания (ГЗ) вневедомственной охраны Росгвардии. Согласно действующему законодательству, именно сотрудники Росгвардии наделены полномочиями осуществлять задержание и доставку нарушителей в ближайшие учреждения правоохранительных органов, — пояснил начальник ПЦО ООО «ЧОП «Кеннард» Радик Мифтахов.

Такой подход обеспечивает высокую эффективность охраны и надежность защиты охраняемого объекта, сокращая временные затраты и обеспечивая заказчику качественные услуги охраны по доступной стоимости.

Радик Мифтахов: «При обеспечении круглосуточной охраны объектов, используя потенциал ПАК «ВсМК», мы можем привлечь на помощь ГБР ЧОП «Кеннард» группу задержания вневедомственной охраны Росгвардии». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 1 сентября вступают в силу новые законодательные акты, расширяющие возможности и технической службы ЧОП «Кеннард». Так, с осени 2026 года специалисты охранного предприятия смогут заключать договоры на обслуживание систем безопасности на объектах, не находящихся непосредственно под защитой ЧОП «Кеннард».

Рустем Хайруллин: «С 1 сентября, согласно изменениям в федеральном законодательстве, возможности технической службы ЧОП «Кеннард» будут серьезно расширены». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Кроме того, если по настоящее время технический отдел имел право устанавливать, настраивать и обслуживать только охранно-пожарную сигнализацию, то с первого дня осени текущего года специалисты смогут реализовать и весь комплекс своих навыков по оборудованию объектов не только пожарно-сигнальной системой, но и различными типами систем непосредственно пожаротушения. Соответствующая лицензия, необходимые навыки у наших специалистов есть, — подчеркнул ведущий инженер ЧОП «Кеннард» Рустем Хайруллин.

Также в ЧОП «Кеннард» анонсируют: с 1 сентября, как только вступят в силу соответствующие изменения в профильном федеральном законе, охранное предприятие планирует предоставлять лицам, заинтересованным в усилении собственной безопасности и безопасности близких, профессиональные услуги телохранителей.

ЧОП «Кеннард»: всегда открыты для диалога

В частном охранном предприятии подчеркивают: здесь всегда открыты для диалога. По любым вопросам.

