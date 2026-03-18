На казанской стройке обнаружили девять нелегальных мигрантов

Сотрудники полиции провели проверку на строящемся объекте по улице Генерала Ерина

Сотрудники полиции провели проверку на строящемся объекте по улице Генерала Ерина в Казани. В рейде приняли участие представители Центра по противодействию экстремизму, Управления по вопросам миграции МВД Татарстана и военнослужащие регионального Управления Федеральной службы войск национальной гвардии, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В результате проверки были обнаружены девять иностранных граждан (из стран Средней Азии), нарушивших миграционное законодательство. Правонарушения касались незаконной трудовой деятельности, отсутствия необходимых документов и несоответствия заявленной цели въезда в страну.

Всем выявленным правонарушителям назначили штрафы в размере от 2 до 4 тысяч рублей. В отношении одного из нарушителей суд принял решение о принудительном выдворении за пределы России.

Наталья Жирнова