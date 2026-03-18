В Татарстане на 25% сократился ущерб от телефонных мошенников

Замминистра цифрового развития рассказал о новых схемах обмана и мерах защиты, включая самозапрет кредитов и маркировку массовых звонков

Замминистра цифрового развития Татарстана Альберт Яковлев принял участие в пресс-конференции, где рассказал о схемах, которые используют мошенники для обмана граждан, и о способах защиты от них.

По его словам, благодаря совместной работе с федеральными органами и внедрению современных технологий в республике снижается количество мошеннических звонков. За первые два месяца 2026 года злоумышленники похитили на 25% меньше средств, чем за аналогичный период прошлого года. Одним из ключевых инструментов стала система маркировки массовых вызовов, позволяющая быстрее распознавать потенциальных мошенников и спам-звонки. Нововведение положительно оценили 92% опрошенных жителей.

При этом, отметил Яковлев, мошенники начали искать новые способы связи с потенциальными жертвами. Они пытаются добиться того, чтобы граждане сами выходили с ними на контакт. Для этого используются приглашения по электронной почте, СМС, а также поддельные уведомления о взломе аккаунта, необходимости оплаты штрафов или замены банковской карты. Отдельно он призвал проявлять осторожность при звонках от людей, представляющихся сотрудниками управляющих или домофонных компаний.

Среди дополнительных мер защиты он назвал возможность установить самозапрет на оформление кредитов через портал «Госуслуги». Полностью или частично ограничить получение займов уже решили более 643 тысяч жителей Татарстана через портал и еще 47 тысяч человек через отделения МФЦ. Эта мера помогает защититься от случаев, когда мошенники вынуждают граждан оформлять кредиты обманным путем.

Еще одна мера — самозапрет на оформление сим-карт. При выдаче новой сим-карты оператор должен отправить запрос в единую систему, связанную с аккаунтом пользователя на портале «Госуслуги». Если установлен запрет, заключить новый договор мобильной связи невозможно.

Кроме того, пользователи могут авторизоваться на портале через национальный мессенджер Max вместо подтверждения входа по СМС. В мессенджере также предусмотрен «безопасный режим», который позволяет принимать звонки только от контактов и получать приглашения в чаты лишь от тех пользователей, с которыми уже было общение.

Яковлев отметил, что в мессенджере работает техническая поддержка, куда можно пожаловаться на подозрительные аккаунты или мошеннические схемы и оперативно получить обратную связь.

Ариана Ранцева