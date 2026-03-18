Смотровая площадка Центра семьи «Казан» откроет сезон с 20 марта

Фото: Мария Зверева

После зимнего перерыва смотровая площадка Центра семьи «Казан» возобновляет свою работу. Посетителей ждут уже в эту пятницу, 20 марта, сообщает мэрия города.

Для гостей будет доступен аудиогид «Казань — город на ладони». Площадка будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00, с техническим перерывом с 14:30 до 15:00.

В прошлом году смотровую площадку посетило более 36 тысяч человек. Особенно популярным объект стал в новогодние праздники: с 21 декабря по 11 января на смотровой площадке побывали свыше 20 тысяч человек. Позднее, 13 января, площадка закрылась на зимний перерыв.

Наталья Жирнова