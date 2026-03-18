Владимир Путин требует от МОК прекратить политическое давление на спорт
В ходе совещания с членами правительства президент России отметил, что спорт должен оставаться объединяющей силой, а не инструментом политических разногласий
Президент России Владимир Путин высказал надежду на изменение политики Международного олимпийского комитета после смены руководства организации. Он подчеркнул необходимость возвращения к основополагающим принципам олимпийского движения.
В ходе совещания с членами правительства президент отметил, что спорт должен оставаться объединяющей силой, а не инструментом политических разногласий.
— Очень бы хотелось, чтобы в связи со сменой команды в Международном олимпийском комитете МОК перестал заниматься фокусами и использовать международный спорт в качестве инструмента политической борьбы, — сказал Путин.
По мнению президента, спорт призван способствовать разрешению конфликтов, а не их усугублению.
Напомним, что сборная России вернулась с Паралимпиады в Италии с 12 медалями. Ранее российским паралимипийцам разрешили выступать под национальным флагом и с гимном.
