Владимир Путин требует от МОК прекратить политическое давление на спорт

Президент России Владимир Путин высказал надежду на изменение политики Международного олимпийского комитета после смены руководства организации. Он подчеркнул необходимость возвращения к основополагающим принципам олимпийского движения.

В ходе совещания с членами правительства президент отметил, что спорт должен оставаться объединяющей силой, а не инструментом политических разногласий.

— Очень бы хотелось, чтобы в связи со сменой команды в Международном олимпийском комитете МОК перестал заниматься фокусами и использовать международный спорт в качестве инструмента политической борьбы, — сказал Путин.

По мнению президента, спорт призван способствовать разрешению конфликтов, а не их усугублению.

Напомним, что сборная России вернулась с Паралимпиады в Италии с 12 медалями. Ранее российским паралимипийцам разрешили выступать под национальным флагом и с гимном.

Наталья Жирнова