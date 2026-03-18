Шесть километров дороги на М-7 обойдутся Татарстану более чем в полмиллиарда рублей

Документы на двухлетний капремонт участка трассы «Волга» — Шадки — Сауш — Шармаши в Тюлячинском районе опубликованы на сайте госзакупок

ГКУ «Главтатдортранс РТ» объявило о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги М-7 «Волга» — Шадки — Сауш — Шармаши (с 12+742 до 18+820 км) в Тюлячинском районе Татарстана. Документы опубликованы на сайте госзакупок.

Проект предусматривает обновление дорожной инфраструктуры протяженностью 6 километров. Завершение всех работ запланировано на 18 октября 2028 года.

На земляное полотно и основание дорожной одежды устанавливается гарантия 6 лет, на нижний слой асфальтобетонного покрытия — 5 лет, а на верхний слой — 8 лет. Общая стоимость контракта составляет более 614 миллионов рублей. Финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета республики и федерального бюджета.

Напомним, что трассу у Волжска расширят до четырех полос. Капитальный ремонт начнется в апреле 2026 года и завершится в октябре 2027-го.

Наталья Жирнова