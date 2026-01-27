Не хотите пускать в квартиру? Ваш кран «заварят»: газовики готовят «бой» самовольщикам

Глава ГЖИ РТ Александр Тыгин предупредил, что отсутствие тяги приведет к автоматическому прекращению подачи газа в квартиру

«Теперь газовик не просто должен «понюхать» в квартире, а в «цифре» измерить два параметра — воздухообмен и «разряженность» вентиляционной шахты. Если показатели не соответствуют, то газоснабжение прерывается без предупреждения», — объявил о радикальных мерах глава Госжилинспекции Татарстана Александр Тыгин на брифинге в Доме правительства РТ. Из-за самовольного подключения газовых бойлеров/колонок и перекрытия вентиляции жилой фонд стал источником опасности. С 1 марта газовики и жилищные инспекторы начнут «крестовый поход» против «подозрительных» квартир и общежитий. В казанских хрущевках, где были демонтированы газовые колонки из-за риска взрывов, за счет бюджета провели ремонт шахт, и в этом году на ремонт дымоходов выделили 100 млн рублей, сообщил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин. Подробнее — в материале «Реального времени».

Угарный газ душит все больше жителей

Январь завершается тревожной статистикой ЧП в жилищно-коммунальном хозяйстве республики. В первый месяц года зафиксировано аномально высокое число случаев смертей жителей от угарного газа, резко «скакнуло» вверх общее количество происшествий при использовании газового оборудования в домах. «Ненадлежащий уход и отсутствие контроля за газовым оборудованием могут привести к печальным последствиям. К сожалению, подобные инциденты уже произошли», — такими словами глава Госжилинспекции Татарстана Александр Тыгин открыл брифинг для журналистов.

Причем его собрали по личному поручению Рустама Минниханова, чтобы предупредить об опасности эксплуатации, самовольного переустройства и монтажа газового оборудования в жилых домах. На пресс-конференцию приехали почти все, кто причастен к ЖКХ, и каждый из спикеров не уставал повторять, что впервые сталкивается с всплеском «газовых происшествий».

Общая картина и вправду удручающая. За первый месяц этого года зафиксировано 60 инцидентов, по которым ведется расследование с участием ГЖИ. Из них 16 — с признаками отравления угарным газом, 16 — по факту отсутствия тяги в жилище, еще семь связаны с хлопками. Но главное — только за один месяц погибло восемь жителей. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год. Несчастные случаи произошли в Казани, Верхнем Услоне, Лаишево. Все инциденты расследуются правоохранительными органами.

«Народные умельцы» едва не запустили в систему газоснабжения воду

Большинство из них произошло из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования. «Вот на днях «народный умелец» подключал свою колонку в девятиэтажном доме и едва не запустил в систему газоснабжения воду. Именно с переделкой [в домах] связана гибель людей», — объяснил Тыгин.

По его словам, жители при ремонте жилья массово устанавливают газовые бойлеры, нарушая при этом систему вентиляции в доме. Тут либо выносят газовые сети наружу, либо еще что-то меняют, в результате чего в квартире нет тяги — угарный газ проникает через щели и накапливается. Есть пример, когда из-за нарушения вентиляции в одной квартире пострадали соседи снизу. Глава ГЖИ привел массу примеров неверного «монтажа» газовых сетей, разрушенных дымоходов в городах республики.

— Нет ни дня у нас, когда не фиксируется самовольная замена газовой колонки без вызова газовика, — посетовал заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Рамис Саляхов.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Настоятельно просим исключить подобные ситуации в республике. Здесь возможны два решения: либо вынос газопровода, либо его снос. Существует и третий вариант — крезование. Эта идея, зародившаяся в Нижнекамске, получила поддержку от «Трансгаза», поэтому все необходимые решения уже приняты, — сообщил он.

В некоторых городах, например в Казани и Лениногорске, активно занимаются этим вопросом, в других же процесс пока налаживается. По новым правилам газопроводы не должны примыкать к фасадам зданий. «К сожалению, таких объектов много, и все они подлежат выносу. Других вариантов нет, все эти газопроводы будут перенесены, а точки росы — заделаны. Таких объектов, требующих внимания, немало», — рассказал Саляхов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Для выработки совместных решений представители горгазов вошли в комиссии по приемке работ по программе капремонта и в территориальную комиссию по подготовке к зиме, но проблем меньше не становится. Армия любителей самовольно устанавливать газовые приборы растет как снежный ком. «Безусловно, это выдвигает самые серьезные требования к нашим коллегам-газовикам. Ведь цифры о количестве погибших, можно сказать, написаны кровью», — отметил Тыгин.

Если нет тяги, отключат газ немедленно

Но уже через месяц газовики и жилищные инспекторы смогут «отключать» от газа потенциально опасные квартиры. С 1 марта вступают в силу изменения в постановление правительства РФ №401, которое дает право газовикам проверять наличие тяги с помощью специальных приборов. «Теперь газовик не просто должен «понюхать» [наличие газа] в квартире, а в «цифре» измерить два параметра — воздухообмен и «разряженность» вентиляционной шахты. Если показатели не соответствуют, то газоснабжение прерывается без предупреждения», — сообщил Александр Тыгин.

По его словам, аварийные бригады и бригады технического обслуживания будут оснащены современной техникой. Каждый собственник квартиры сможет увидеть точные показатели воздухообмена в своей квартире, выраженные в метрах. «Если вентиляция не работает, газ будет отключен. Причем не просто перекрыт шланг, а труба будет заварена, и жильцу придется с трудом восстанавливать подачу газа, — пояснил глава ГЖИ.

В настоящее время в Татарстане насчитывается около 1,6 млн газифицированных квартир, оснащенных более чем 2,5 млн единиц газового оборудования. С 1 сентября 2023 года исключительное право на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования принадлежит газораспределительной организации республики — АО «Газпром трансгаз Казань».

Реальное время / realnoevremya.ru

— В домах, где газ был отключен, никто не погиб, — объяснил необходимость крайних мер глава ГЖИ. — Эти дома не взрывались, там не было хлопков и утечек угарного газа.

Если житель не пустит газовиков в квартиру, то газ отключат без предупреждения. «Не хотите пускать газовика в квартиру — вопросов нет, у вас не будет газа», — предупредил Тыгин. По его оценке, в зоне риска находится около 4 тысяч домов из 18 тысяч.

100 млн рублей на ремонт дымоходов

Сотрудники компании «Газпром трансгаз Казань» при обслуживании внутридомового газового оборудования (ВДГО) регулярно выявляют многочисленные нарушения. Эти нарушения касаются эксплуатации газового оборудования, вентиляционных каналов и дымоходов и часто приводят к временному прекращению подачи газа до их устранения, подтвердил заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Рамис Саляхов.

Еще в прошлом году власти выделили средства на ремонт внутридомовых сетей газоснабжения, систем дымоудаления и вентиляции, сообщил замминистра строительства РТ Дамир Шайдуллин.

Оперативно был выполнен ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения в 90 многоквартирных домах на общую сумму 35,5 млн рублей в 18 муниципальных образованиях. Также отремонтированы вентиляционные каналы и дымоходы в 24 многоквартирных домах на общую сумму 16,6 млн рублей в четырех муниципальных образованиях, рассказал он. В этом году на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения выделено в два раза больше — 100 млн рублей.