На полях Татарстана зафиксировали выпревание

Такие данные были получены станцией в Лаишевском районе республики

На полях Татарстана зафиксировали выпревание, рассказал сегодня начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Сергей Захаров. Речь идет об опасном агрометеорологическом явлении, которое может привести к повреждениям и гибели посевов озимых.



— К сожалению, у нас станция в Лаишевском районе отметила опасное явление — выпревание. Обратил бы внимание управления сельского хозяйства на то, что заблаговременно такая информация есть, — предупредил Захаров.

В то же время увлажнение почвы в этом году составляет 99%. Глубина промерзания незначительна, добавил он.

Напомним, недавно в Казани был побит уже пятый по счету температурный рекорд. 16 марта максимальная температура воздуха достигла отметки +8,2 градуса. Предыдущий абсолютный максимум для 16 марта был установлен в 2020 году — тогда столбик термометра поднялся до +5,3 градуса.



Галия Гарифуллина