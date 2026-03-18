В Елабужской ЦРБ назначили нового главврача — им стал бывший замглавы Минздрава Удмуртии Александр Попов

Предыдущий руководитель — Мансур Потеев — переходит на работу в Набережные Челны

В Елабужской центральной районной больнице коллективу представили нового руководителя. Александр Попов займет пост главного врача медучреждения, его представил коллективу министр здравоохранения РТ Альмир Абашев, сообщает пресс-служба больницы.

Министр отметил заслуги предыдущего руководителя Мансура Потеева, который успешно управлял больницей и теперь переходит на работу в Набережные Челны.

Александр Попов окончил Ижевскую государственную медицинскую академию по специальности «педиатрия». В его профессиональном портфолио — должности заместителя главврача в Менделеевске, главы городской поликлиники №7 Набережных Челнов, замминистра здравоохранения Удмуртии. Последние три года он руководил медицинской службой особой экономической зоны «Алабуга».

Новый главный врач обозначил приоритетные задачи: привлечение медицинских кадров и всесторонняя поддержка существующего персонала. Особую значимость представляет медицинское обслуживание сотрудников ОЭЗ «Алабуга», где работают более 45 тысяч человек.

