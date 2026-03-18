Контакт с присяжной и чужое фото: суд Казани объявил замечания адвокату и прокурорам по делу бригады Джамая

Сторонам указали на недопустимость подобного воздействия на народных судей

Татьяна Маслова - в центре. Фото: Артем Дергунов

Процесс по резонансному делу о тяжких преступлениях в казанском поселке Борисково сегодня дошел до замечания в адрес адвоката. Председательствующий по делу судья Приволжского райсуда Казани сообщил — до заседания одна из присяжных сообщила о том, что перед прошлым заседанием с ней завела разговор адвокат подсудимого Татьяна Маслова, передает с места журналист «Реального времени».

В оглашенном судьей Русланом Байбиковым заявлении присяжной прозвучала информация: 13 марта адвокат поинтересовалась у нее, почему женщина приехала так рано, является ли она пенсионеркой и хватает ли ей пенсии? Та ответила: «Не нуждаюсь, у меня все есть, золото, бриллианты не интересуют». Попутно похвалила стрижку адвоката.

Подсудимые Марат Гатиятуллин и Андрей Нейдеров. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Еще она спросила: «А в суд зачем приходишь — развлекаться?» Я сказала: «Нет, меня выбрали...», — завершил судья оглашение документа и обратился к его автору с вопросом — не утратила ли та после того разговора свою объективность и беспристрастность? Та дала отрицательный ответ.

— Да, Ваша честь, разговор состоялся. Он был на отвлеченные темы. Какого-либо давления с моей стороны оказано не было, вопросов по делу также не задавалось, — пояснила адвокат Татьяна Маслова, защищающая интересы покойного Виталия Фадеева, чьи родственники не согласны на прекращение преследования в связи с его смертью.

— Вынужден объявить Вам замечание с занесением в протокол, — заявил председательствующий и напомнил о недопустимости подобного общения какой-либо из сторон с членами коллегии народных судей. — Подобные действия могут быть расценены и расцениваются судом как умышленное воздействие...

Гособвинители Альфия Явдолюк и Сергей Якунин. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также на сегодняшнем заседании суд допросил подсудимого Марата Гатиятуллина и огласил показания покойного Виталия Фадеева. А далее объявил замечание гособвинителям Альфие Явдолюк и Сергею Якунину, которые при демонстрации присяжным фотографий с фигурантами дела — 20—30-летней давности — показали и отдельный снимок некоего Ситдикова, который по данному делу не привлекается и в обвинительном заключении не фигурирует. На снимке этот посторонний держит автомат, также не фигурирующий в деле. Как заявил адвокат Нейдерова Константин Габелев, демонстрация фотографии Ситдикова, неважно с каким оружием, создала предубеждение коллегии присяжных. Он высказал мнение, что прокуроры сознательно пошли на это нарушение, проигнорировав слова председательствующего, который до приглашения коллегии прямо указал — именно этот снимок демонстрировать нельзя.

Вкратце напомним, дело так называемой бригады Джамая районный суд рассматривает повторно. Год назад коллегия присяжных признала пятерку подсудимых невиновными, после чего на свободу вышли Марат Гатиятуллин, Андрей Нейдеров, Виталий Фадеев и Олег Веселов, а Ринату Хабибуллину отменили домашний арест. Летом 2025-го Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор, но к старту нового процесса обвиняемый Фадеев успел уйти из жизни, Веселов заключил контракт с Минобороны РФ и ушел на фронт, а дело Хабибуллина выделили в отдельное производство, поскольку его обвинения с другими не пересекаются.

В настоящее время суд рассматривает дело против Нейдерова и Гатиятуллина, причем с января оба вновь находятся под стражей — меру пресечения им изменили в связи с информацией от стороны обвинения о давлении на потерпевших.

Марат Гатиятуллин сегодня на допросе отрицал оба обвинения. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним самый тяжкий эпизод данного дела. По версии силовиков, в 1992 году внутри ОПГ «Борисковские» образовалась группировка «бригада Джамая». В мае 2001-го ее лидер Равиль Гатиятуллин (скончался в 2020-м, до начала суда) приказал устранить представителя молодежной группировки «бригада Мансура» Дамира Сунгатуллина.

Как полагала сторона обвинения, жертву подпоил в ресторане и вывез на площадку швейной фабрики «Девон» один из группировщиков Алексей Куликов (ныне покойный), а там их встретили Марат Гатиятуллин (племянник Джамая), Веселов и Андрей Нейдеров и вместе с подельником хладнокровно расстреляли пьяного, а затем закопали тело на территории фабрики.



Адвокаты Татьяна Маслова и Константин Габелев. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также Марату Гатиятуллину вменяют покушение на убийство участника конкурирующей группировки Хайруллина в 1993 году. По версии следствия, Гатиятуллин подкараулил его в поселке Борисково и выстрелил несколько раз, однако потерпевший выжил.

Нейдеров и Гатиятуллин категорически отрицают вину. При этом первый подтверждает лишь одно обстоятельство — помогал Куликову закапывать тело убитого на фабрике, но свидетелем и тем более участником расправы не был.

Ирина Плотникова