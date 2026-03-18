Министерства культуры Татарстана и Беларуси подписали документ о сотрудничестве

Документ закрепил планы дальнейшего развития двусторонних отношений в культурной сфере

Фото: Динар Фатыхов

В рамках Дней культуры России в Беларуси состоялось совместное заседание коллегий Министерств культуры двух стран. В мероприятии приняла участие делегация из Татарстана во главе с министром культуры республики Ирадой Аюповой.

На заседании было подписано важное соглашение — Дорожная карта по сотрудничеству между ведомствами. Документ закрепил планы дальнейшего развития двусторонних отношений в культурной сфере.

— Наша повестка сотрудничества очень эффективна, и я надеюсь, что это внимание друг к другу не угаснет. У нас есть скрепы, которые невозможно разрушить ни временем, ни обстоятельствами, — подчеркнула глава Минкультуры РТ.

Наталья Жирнова