В Татарстане возбудили уголовное дело после смерти четырех человек в результате отравления угарным газом

По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования

Фото: Динар Фатыхов

Следком по Татарстану возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам по факту гибели четырех человек в селе Верхний Услон. Тела женщины 1963 года рождения, ее сына, а также двух детей обнаружили с признаками отравления угарным газом.

По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

— Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, — сообщили в СКР по РТ.

Ранее в Казани семья отравилась угарным газом в квартире дома №45 по улице Революционной. По данным Госжилинспекции Татарстана, в больницу были доставлены мужчина 1977 года рождения и ребенок 2015 года рождения. Известно, что в квартире были установлены стеклопакеты на кухне и плотная входная дверь, что практически исключает естественный приток свежего воздуха. В момент ухудшения самочувствия жильцы пользовались газовым проточным водонагревателем и плитой при полностью закрытых окнах.

Денис Петров