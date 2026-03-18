Человек становится важнее нефти

Сокращение трудоспособного населения, выход на рынок малочисленных поколений, снижение миграционного притока — это долгосрочные тенденции, которые будут определять ситуацию в ближайшие 10–15 лет

Фото: Реальное время

В Казани состоялась лекция-дискуссия известного эксперта по региональной экономике, профессора МГУ имени М.В. Ломоносова Натальи Зубаревич в рамках межрегиональной конференции «Бизнес-день. РБК», на которой были представлены итоги 2025 года и прогнозы на 2026‑й. За десятилетие, прошедшее с кризиса 2014—2015 годов, российская экономика прошла через несколько циклов спада и восстановления. Однако 2025 год продемонстрировал аномальную картину: рекордно низкая безработица (2,1—2,2%) сочетается с минимальным ростом промышленности (+1,3%), а инвестиции концентрируются лишь в нескольких регионах-лидерах. Ключевой вывод эксперта — в российской экономике происходит смена лимитирующего фактора: на смену нефти приходит человеческий капитал. Digital-экономист, кандидат экономических наук Равиль Ахтямов специально для «Реального времени» анализирует основные тенденции, опираясь на данные Зубаревич и официальную статистику, а также на результаты собственных исследований в области обработки больших данных рынка труда, и объясняет, почему регионам и бизнесу необходимо перестраивать стратегии.

Макроэкономическая динамика: замедление после периода роста

По данным Росстата, в 2024 году промышленное производство выросло на 5,6% , преимущественно за счет выпуска продукции военно-промышленного комплекса. В 2025 году рост замедлился до +1,3% (за январь — октябрь — 1%).

Отраслевая структура демонстрирует нарастающую дивергенцию:

Лидеры роста — отрасли ВПК (производство транспортных средств и авиатехники в июле 2025 года выросло на 49,1%), производство удобрений, добыча золота.

Спад фиксируется в гражданском машиностроении, металлургии (‑10,2%), лесопереработке, производстве стройматериалов, химической промышленности, а также в добыче газа и угля (добывающий сектор в I полугодии 2025 года снизился на 2,7%).

В строительной отрасли второй год подряд наблюдается замедление. Объемы жилищного строительства сокращаются даже в традиционных регионах-лидерах — Московской и Ленинградской агломерациях, Краснодарском крае. Некоторый рост сохраняется на Дальнем Востоке благодаря программам льготного ипотечного кредитования, однако его масштабы недостаточны для компенсации общероссийского снижения. Обороты розничной торговли также замедляются из-за высоких процентных ставок и перехода населения к сберегательной модели поведения. Прогноз на 2026 год не предполагает существенного оживления в данном секторе.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Инвестиции: региональная концентрация

В 2024 году инвестиционная активность сохраняла высокую региональную концентрацию. Лидерами по объему инвестиций оставались Москва и Тюменская область, что отражает их роль как финансового и сырьевого центров. Доля Дальнего Востока достигла 10% в общероссийском объеме инвестиций — результат действия долгосрочных программ развития макрорегиона, включая льготные режимы и инфраструктурные проекты.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Демографическая ситуация: усиление естественной убыли

В 2024 году естественная убыль населения России составила 596,2 тыс. человек, что превышает показатель 2023 года. Рождаемость снизилась на 3,4%, смертность выросла на 3,3%. Миграционный прирост достиг 568,5 тыс. человек (против 203 тыс. в 2023 году). Столь резкое увеличение, по оценкам экспертов, связано с переходом на электронную систему учета мигрантов и ужесточением миграционного контроля, что требует осторожной интерпретации в сопоставлении с данными предыдущих лет.

Регионы с устойчивым ростом населения немногочисленны: Московская и Санкт-Петербургская агломерации, Тюменская область, ряд республик Северного Кавказа, Калмыкия, Тыва, Якутия. В большинстве же субъектов Федерации наблюдается естественная убыль либо стагнация численности населения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рынок труда: структурный дефицит предложения

Уровень безработицы по методологии МОТ в конце 2025 года составил 2,1—2,2% — минимальное значение за весь период наблюдений. Данный феномен обусловлен сочетанием долгосрочных демографических тенденций и краткосрочных конъюнктурных факторов:

Демографическая структура. В 2023—2025 годах на рынок труда вступало поколение родившихся в 2000‑е годы — самое малочисленное за последние десятилетия. Численность 20‑летних в этот период была на 15—18% ниже, чем в 2010‑х годах. Изменение экономической активности. Часть трудоспособного населения перешла в неформальный сектор или на самозанятость, что сокращает официально регистрируемое предложение труда. Кроме того, рост неполной занятости и изменение отраслевой структуры (сдвиг в сферу услуг) снижают долю экономически активного населения, учитываемого в статистике. Сокращение миграционного притока. Приток трудовых мигрантов из стран СНГ, по экспертным оценкам, сократился с 4—4,5 млн человек в 2010‑х годах до 3—3,5 млн в 2025 году.

Для более точной оценки реального предложения труда автором разработана методология очистки и взвешивания данных онлайн-платформ занятости (hh.ru, «Работа России»), учитывающая мультипликацию резюме и наличие «мертвых душ». Применение каскадной дедупликации и поведенческого скоринга показывает, что фактическое количество активных соискателей может быть на 25—35% ниже «сырых» данных платформ, что дополнительно обостряет проблему дефицита кадров.

Наиболее острый дефицит кадров сохраняется в сегменте рабочих специальностей — в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и логистике. С весны 2025 года наметилась тенденция к сокращению числа вакансий и росту неполной занятости, что может свидетельствовать о переходе экономики в фазу стагнации.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Динамика доходов: завершение «гонки зарплат»

Период с лета 2022 года по 2024 год характеризовался опережающим ростом номинальных заработных плат, вызванным острым дефицитом кадров. По данным на май 2025 года, рост номинальной заработной платы составил +14,5% (прогноз на весь год — около 12,5%). Торможение наиболее заметно в Центральном, Приволжском (за исключением Татарстана), Уральском и Сибирском федеральных округах.

Татарстан выделяется на общем фоне: рост заработных плат здесь был выше среднероссийского. Однако прогноз на 2026 год предполагает завершение «гонки зарплат» и в республике, с переходом к стагнации или минимальному росту оплаты труда.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Региональная динамика промышленности в 2025 году

Анализ промышленного производства по регионам выявляет значительную дифференциацию. В половине субъектов Федерации зафиксирован спад или стагнация. Наиболее сложная ситуация наблюдается на Юге, в Сибири, на Северо-Западе и Урале.

Лидеры роста:

Курганская область, Татарстан, Удмуртия, Тульская область — за счет концентрации предприятий ОПК;

Новгородская область — благодаря производству удобрений;

Калужская и Калининградская области — демонстрируют рост с низкой базы в автомобилестроении после кризиса 2022—2023 годов;

Дальний Восток — рост обеспечен увеличением добычи золота и угля.

Таким образом, текущий экономический рост имеет узкую отраслевую базу (ОПК и сырьевой экспорт), тогда как гражданские обрабатывающие производства стагнируют.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Региональные бюджеты: нарастание дефицита

Предварительные данные за 2025 год свидетельствуют о напряженной ситуации в сфере региональных финансов. Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ выросли лишь на +5% в номинальном выражении (с учетом инфляции — реальное сокращение), расходы — на +10%. Налог на прибыль организаций снизился в целом по стране на 9%, НДФЛ вырос на 12% (но его рост замедлится вслед за зарплатами).

Татарстан: предварительная статистика 2025 года

Показатель Значение Отклонение от среднего по РФ Доходы бюджета +4% Ниже среднего Налог на прибыль –12% Сильнее падения (–9% по РФ) НДФЛ +17% Выше среднего (+12% по РФ) Расходы на экономику –4% При росте +14% по РФ

Дефицит бюджета предварительно зафиксирован в 70 регионах. Наибольшие значения (23—26% от доходов) отмечены в Вологодской, Тюменской, Кемеровской, Сахалинской областях и ЯНАО. Высокий дефицит (15—19%) — в Челябинской, Мурманской, Томской, Нижегородской, Оренбургской, Новосибирской областях и Пермском крае. В список попали не только депрессивные, но и традиционно благополучные сырьевые регионы, что указывает на системный характер трудностей.



Инфляция для бедных и реальные доходы пенсионеров

По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в марте 2025 года инфляция для бедных слоев населения достигла 17% (что существенно выше официальных показателей). Реальный размер пенсий для этой категории снизился на 4%. Доля пенсионеров особенно высока в регионах Северо-Запада и части Поволжья, что создает риски усиления социальной напряженности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Природа текущего замедления: позиция эксперта

В ходе дискуссии «Реальное время» поинтересовалось у Натальи Зубаревич, текущее замедление — это очередной циклический кризис или формирование принципиально новой реальности.

— Происходящее сейчас не вполне корректно называть циклическим кризисом в классическом понимании. Циклический кризис обычно начинается с падения спроса, за которым следует рост безработицы и снижение заработных плат. В данном случае мы наблюдаем иную последовательность: рекордно низкая безработица, высокий спрос на труд, опережающий рост зарплат и лишь затем — замедление. Это скорее перегрев экономики, переходящий в стагнацию. Более существенно то, что меняется сам лимитирующий фактор развития. В предыдущие два десятилетия основным ограничением была конъюнктура сырьевых рынков, прежде всего цены на нефть. Сегодня на первый план выходит демографический фактор. Сокращение численности населения трудоспособного возраста, выход на рынок малочисленных поколений, снижение миграционного притока — это долгосрочные тенденции, которые будут определять ситуацию в ближайшие 10–15 лет. Экстенсивный путь развития, основанный на вовлечении дополнительной рабочей силы, исчерпан, — ответила эксперт.

Выводы: необходимость структурной адаптации

Смена лимитирующего фактора. Ключевым ограничителем развития становится доступность человеческого капитала. Демографические тенденции формируют устойчивый дефицит трудовых ресурсов, который не может быть преодолен экстенсивными методами. Исчерпание экстенсивных факторов. Рост за счет увеличения численности персонала и повышения заработных плат без соответствующего роста производительности невозможен при текущем уровне предложения труда. Усиление региональной дифференциации. Промышленный рост поддерживается узкой группой регионов с концентрацией ОПК или сырьевых отраслей. Большинство субъектов Федерации стагнируют или сокращают производство. Инвестиции также концентрируются в ограниченном числе центров. Необходимость смены стратегий. Для регионов и бизнеса приоритетом должны стать инвестиции в повышение эффективности труда, автоматизацию, развитие человеческого капитала и удержание квалифицированных кадров. Возможности адаптации. Опыт некоторых компаний демонстрирует, что даже в сложных условиях можно добиваться роста, опираясь на диверсификацию, инфраструктурную обеспеченность и подготовку кадров.

2026 год станет периодом, когда преимущество получат те экономические агенты, которые смогут наиболее эффективно работать с ограниченным человеческим ресурсом, повышая отдачу от каждого занятого.

