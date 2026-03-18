Человек становится важнее нефти
Сокращение трудоспособного населения, выход на рынок малочисленных поколений, снижение миграционного притока — это долгосрочные тенденции, которые будут определять ситуацию в ближайшие 10–15 лет
В Казани состоялась лекция-дискуссия известного эксперта по региональной экономике, профессора МГУ имени М.В. Ломоносова Натальи Зубаревич в рамках межрегиональной конференции «Бизнес-день. РБК», на которой были представлены итоги 2025 года и прогнозы на 2026‑й. За десятилетие, прошедшее с кризиса 2014—2015 годов, российская экономика прошла через несколько циклов спада и восстановления. Однако 2025 год продемонстрировал аномальную картину: рекордно низкая безработица (2,1—2,2%) сочетается с минимальным ростом промышленности (+1,3%), а инвестиции концентрируются лишь в нескольких регионах-лидерах. Ключевой вывод эксперта — в российской экономике происходит смена лимитирующего фактора: на смену нефти приходит человеческий капитал. Digital-экономист, кандидат экономических наук Равиль Ахтямов специально для «Реального времени» анализирует основные тенденции, опираясь на данные Зубаревич и официальную статистику, а также на результаты собственных исследований в области обработки больших данных рынка труда, и объясняет, почему регионам и бизнесу необходимо перестраивать стратегии.
Макроэкономическая динамика: замедление после периода роста
По данным Росстата, в 2024 году промышленное производство выросло на 5,6% , преимущественно за счет выпуска продукции военно-промышленного комплекса. В 2025 году рост замедлился до +1,3% (за январь — октябрь — 1%).
Отраслевая структура демонстрирует нарастающую дивергенцию:
- Лидеры роста — отрасли ВПК (производство транспортных средств и авиатехники в июле 2025 года выросло на 49,1%), производство удобрений, добыча золота.
- Спад фиксируется в гражданском машиностроении, металлургии (‑10,2%), лесопереработке, производстве стройматериалов, химической промышленности, а также в добыче газа и угля (добывающий сектор в I полугодии 2025 года снизился на 2,7%).
В строительной отрасли второй год подряд наблюдается замедление. Объемы жилищного строительства сокращаются даже в традиционных регионах-лидерах — Московской и Ленинградской агломерациях, Краснодарском крае. Некоторый рост сохраняется на Дальнем Востоке благодаря программам льготного ипотечного кредитования, однако его масштабы недостаточны для компенсации общероссийского снижения. Обороты розничной торговли также замедляются из-за высоких процентных ставок и перехода населения к сберегательной модели поведения. Прогноз на 2026 год не предполагает существенного оживления в данном секторе.
Инвестиции: региональная концентрация
В 2024 году инвестиционная активность сохраняла высокую региональную концентрацию. Лидерами по объему инвестиций оставались Москва и Тюменская область, что отражает их роль как финансового и сырьевого центров. Доля Дальнего Востока достигла 10% в общероссийском объеме инвестиций — результат действия долгосрочных программ развития макрорегиона, включая льготные режимы и инфраструктурные проекты.
Демографическая ситуация: усиление естественной убыли
В 2024 году естественная убыль населения России составила 596,2 тыс. человек, что превышает показатель 2023 года. Рождаемость снизилась на 3,4%, смертность выросла на 3,3%. Миграционный прирост достиг 568,5 тыс. человек (против 203 тыс. в 2023 году). Столь резкое увеличение, по оценкам экспертов, связано с переходом на электронную систему учета мигрантов и ужесточением миграционного контроля, что требует осторожной интерпретации в сопоставлении с данными предыдущих лет.
Регионы с устойчивым ростом населения немногочисленны: Московская и Санкт-Петербургская агломерации, Тюменская область, ряд республик Северного Кавказа, Калмыкия, Тыва, Якутия. В большинстве же субъектов Федерации наблюдается естественная убыль либо стагнация численности населения.
Рынок труда: структурный дефицит предложения
Уровень безработицы по методологии МОТ в конце 2025 года составил 2,1—2,2% — минимальное значение за весь период наблюдений. Данный феномен обусловлен сочетанием долгосрочных демографических тенденций и краткосрочных конъюнктурных факторов:
- Демографическая структура. В 2023—2025 годах на рынок труда вступало поколение родившихся в 2000‑е годы — самое малочисленное за последние десятилетия. Численность 20‑летних в этот период была на 15—18% ниже, чем в 2010‑х годах.
- Изменение экономической активности. Часть трудоспособного населения перешла в неформальный сектор или на самозанятость, что сокращает официально регистрируемое предложение труда. Кроме того, рост неполной занятости и изменение отраслевой структуры (сдвиг в сферу услуг) снижают долю экономически активного населения, учитываемого в статистике.
- Сокращение миграционного притока. Приток трудовых мигрантов из стран СНГ, по экспертным оценкам, сократился с 4—4,5 млн человек в 2010‑х годах до 3—3,5 млн в 2025 году.
Для более точной оценки реального предложения труда автором разработана методология очистки и взвешивания данных онлайн-платформ занятости (hh.ru, «Работа России»), учитывающая мультипликацию резюме и наличие «мертвых душ». Применение каскадной дедупликации и поведенческого скоринга показывает, что фактическое количество активных соискателей может быть на 25—35% ниже «сырых» данных платформ, что дополнительно обостряет проблему дефицита кадров.
Наиболее острый дефицит кадров сохраняется в сегменте рабочих специальностей — в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и логистике. С весны 2025 года наметилась тенденция к сокращению числа вакансий и росту неполной занятости, что может свидетельствовать о переходе экономики в фазу стагнации.
Динамика доходов: завершение «гонки зарплат»
Период с лета 2022 года по 2024 год характеризовался опережающим ростом номинальных заработных плат, вызванным острым дефицитом кадров. По данным на май 2025 года, рост номинальной заработной платы составил +14,5% (прогноз на весь год — около 12,5%). Торможение наиболее заметно в Центральном, Приволжском (за исключением Татарстана), Уральском и Сибирском федеральных округах.
Татарстан выделяется на общем фоне: рост заработных плат здесь был выше среднероссийского. Однако прогноз на 2026 год предполагает завершение «гонки зарплат» и в республике, с переходом к стагнации или минимальному росту оплаты труда.
Региональная динамика промышленности в 2025 году
Анализ промышленного производства по регионам выявляет значительную дифференциацию. В половине субъектов Федерации зафиксирован спад или стагнация. Наиболее сложная ситуация наблюдается на Юге, в Сибири, на Северо-Западе и Урале.
Лидеры роста:
- Курганская область, Татарстан, Удмуртия, Тульская область — за счет концентрации предприятий ОПК;
- Новгородская область — благодаря производству удобрений;
- Калужская и Калининградская области — демонстрируют рост с низкой базы в автомобилестроении после кризиса 2022—2023 годов;
- Дальний Восток — рост обеспечен увеличением добычи золота и угля.
Таким образом, текущий экономический рост имеет узкую отраслевую базу (ОПК и сырьевой экспорт), тогда как гражданские обрабатывающие производства стагнируют.
Региональные бюджеты: нарастание дефицита
Предварительные данные за 2025 год свидетельствуют о напряженной ситуации в сфере региональных финансов. Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ выросли лишь на +5% в номинальном выражении (с учетом инфляции — реальное сокращение), расходы — на +10%. Налог на прибыль организаций снизился в целом по стране на 9%, НДФЛ вырос на 12% (но его рост замедлится вслед за зарплатами).
Татарстан: предварительная статистика 2025 года
|
Показатель
|
Значение
|
Отклонение от среднего по РФ
|
Доходы бюджета
|
+4%
|
Ниже среднего
|
Налог на прибыль
|
–12%
|
Сильнее падения (–9% по РФ)
|
НДФЛ
|
+17%
|
Выше среднего (+12% по РФ)
|
Расходы на экономику
|
–4%
|
При росте +14% по РФ
Дефицит бюджета предварительно зафиксирован в 70 регионах. Наибольшие значения (23—26% от доходов) отмечены в Вологодской, Тюменской, Кемеровской, Сахалинской областях и ЯНАО. Высокий дефицит (15—19%) — в Челябинской, Мурманской, Томской, Нижегородской, Оренбургской, Новосибирской областях и Пермском крае. В список попали не только депрессивные, но и традиционно благополучные сырьевые регионы, что указывает на системный характер трудностей.
Инфляция для бедных и реальные доходы пенсионеров
По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в марте 2025 года инфляция для бедных слоев населения достигла 17% (что существенно выше официальных показателей). Реальный размер пенсий для этой категории снизился на 4%. Доля пенсионеров особенно высока в регионах Северо-Запада и части Поволжья, что создает риски усиления социальной напряженности.
Природа текущего замедления: позиция эксперта
В ходе дискуссии «Реальное время» поинтересовалось у Натальи Зубаревич, текущее замедление — это очередной циклический кризис или формирование принципиально новой реальности.
Выводы: необходимость структурной адаптации
- Смена лимитирующего фактора. Ключевым ограничителем развития становится доступность человеческого капитала. Демографические тенденции формируют устойчивый дефицит трудовых ресурсов, который не может быть преодолен экстенсивными методами.
- Исчерпание экстенсивных факторов. Рост за счет увеличения численности персонала и повышения заработных плат без соответствующего роста производительности невозможен при текущем уровне предложения труда.
- Усиление региональной дифференциации. Промышленный рост поддерживается узкой группой регионов с концентрацией ОПК или сырьевых отраслей. Большинство субъектов Федерации стагнируют или сокращают производство. Инвестиции также концентрируются в ограниченном числе центров.
- Необходимость смены стратегий. Для регионов и бизнеса приоритетом должны стать инвестиции в повышение эффективности труда, автоматизацию, развитие человеческого капитала и удержание квалифицированных кадров.
- Возможности адаптации. Опыт некоторых компаний демонстрирует, что даже в сложных условиях можно добиваться роста, опираясь на диверсификацию, инфраструктурную обеспеченность и подготовку кадров.
2026 год станет периодом, когда преимущество получат те экономические агенты, которые смогут наиболее эффективно работать с ограниченным человеческим ресурсом, повышая отдачу от каждого занятого.
