Суд приостановил работу стоматологии «Дель Кам» в Казани

Оказалось, что в клинике врачи работали без нужных прививок, инструменты плохо стерилизовались, а дезинфицирующие средства использовались неправильно

В Казани приостановили работу стоматологической клиники «Дель Кам» на 90 дней. Такое решение принял суд после проверки Роспотребнадзора республики.

Проверка началась после того, как у одного из пациентов заподозрили инфекционное заболевание. Специалисты нашли серьезные нарушения в работе клиники.

Оказалось, что в клинике не соблюдались важные правила безопасности: врачи работали без нужных прививок, инструменты плохо стерилизовались, а дезинфицирующие средства использовались неправильно. Кроме того, нарушался порядок обработки медицинских отходов.

По результатам проверки суд принял решение о временном закрытии клиники, которая находится на улице Спартаковской, дом 88б.

Напомним, что ранее в Казани зафиксировали самый сильный прирост объема рынка стоматологии. Средний чек в казанских стоматологиях вырос на 16%, а нетто-прирост компаний и ИП — на 17%.

