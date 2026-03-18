По новому закону продавцы в России будут обязаны информировать покупателей, если применяют ИИ в торговле

Закон о регулировании искусственного интеллекта в стране может вступить в силу в 2027 году

Министерство цифрового развития России представило проект федерального закона о государственном регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в России. Документ размещен на портале проектов правовых актов и может вступить в силу с 1 сентября 2027 года.

Законопроект распространится на юр— и физлиц, занимающихся разработкой и применением технологий искусственного интеллекта. При этом документ не затронет сферу обороны, госбезопасности, чрезвычайных ситуаций и охраны правопорядка.

Согласно проекту, все этапы разработки и обучения ИИ-моделей должны осуществляться на территории России. Международное сотрудничество в сфере ИИ планируется развивать через совместные исследования и обмен данными.

Важным аспектом законопроекта станет обязанность продавцов товаров, использующих технологии ИИ, информировать покупателей о применении таких технологий. Кроме того, граждане России получат право на компенсацию вреда, причиненного неправомерным использованием искусственного интеллекта. Также владельцы ИИ-моделей будут нести ответственность за противозаконные результаты работы систем, но только в случаях, когда о возможных нарушениях было известно заранее.

