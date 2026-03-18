Туроператор: турецкие отели снижают цены для российских туристов из-за оттока европейцев

По некоторым данным, размер скидок достигает 50%

Турецкие отельеры начали предлагать существенные скидки российским туристам из-за снижения спроса со стороны европейских путешественников. По данным туроператора FUN&SUN, размер скидок достигает 50%. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как сообщил гендиректор FUN&SUN Владимир Рубцов, после обострения ситуации на Ближнем Востоке европейские туристы значительно сократили количество бронирований в Турции. В связи с этим владельцы отелей вынуждены искать компенсацию на других рынках, в первую очередь — российском.

Ситуация с дисконтами затрагивает преимущественно те отели, которые традиционно ориентировались на европейских гостей. По словам эксперта, около 80% турецких отелей принимали туристов из Европы, поэтому сейчас они наиболее заинтересованы в привлечении российских отдыхающих.

Напомним, что Турция стала одной из наиболее востребованных стран среди самостоятельных туристов из России, однако на первом месте — Япония.



