В Казани начались реставрационные работы Александровского пассажа

Фото: Динар Фатыхов

В Казани идут работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения — здания Александровского пассажа. Реставрационные мероприятия начались после того, как Комитет РТ по охране ОКН добился от собственника исполнения охранных обязательств, сообщает пресс-служба комитета.

На текущий момент специалисты провели комплексное инженерное обследование здания, по результатам которого были оценены техническое состояние несущих конструкций и выявлены имеющиеся дефекты. На основе полученных данных разработаны рекомендации по устранению повреждений.

Сейчас специалисты приступили к первоочередным противоаварийным мероприятиям: усилению монолитных плит и лучковых сводов подвального перекрытия, укреплению перекрытий второго и третьего этажей, восстановлению устойчивости стен на участках с утраченными перекрытиями первого этажа.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Александровский пассаж — один из символов Казани, и наша задача не просто отреставрировать здание, а сохранить его историческую подлинность. Важно, что собственник осознал свою ответственность и приступил к работам за свой счет. Это правильный подход: памятник находится в частной собственности, но государство контролирует, чтобы он не разрушался. Работы идут поэтапно, с особой осторожностью, каждый этап согласовывается со специалистами и проходит строгий контроль, — прокомментировал ход реставрации председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин.



Наталья Жирнова