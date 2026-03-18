На мероприятия по укреплению дружбы между народами Елабужский район направит 1,5 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Исполком Елабужского района принял постановление об утверждении муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики в Елабужском муниципальном районе на 2026—2028 годы». Документ опубликован на сайте официальных правовых актов.

План направлен на укрепление дружбы между народами, живущими в районе. В Елабужском районе сейчас проживает более 85 тысяч человек. Более половины населения — русские, татар — почти 43%. Также в районе живут представители других народов Поволжья и выходцы из бывших советских республик.

Программа предусматривает проведение различных мероприятий: фестивалей, конкурсов, выставок и образовательных проектов. Уделят внимание и сохранению традиций и языков разных народов. Общий бюджет программы на три года составит 1,48 млн рублей (по 496 тысяч рублей ежегодно).

Напомним, что на празднование Дней родного и русского языков и Дня России в Казани потратят 22 млн рублей.

Наталья Жирнова