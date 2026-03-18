Раис Татарстана посетил производство Maextro компании JAC

Раис Татарстана ознакомился с новым премиальным автомобилем S800 и технологиями интеллектуальной фабрики площадью 540 тысяч кв. метров

Фото: пресс-служба раиса РТ

Рустам Минниханов посетил производство автомобилей Maextro компании JAC Motors, одного из крупнейших автопроизводителей Китая. На предприятии выпускают легковые автомобили, электромобили, минивэны, грузовики, автобусы, специальные шасси и автокомпоненты, сообщила пресс-служба раиса.

В ходе визита Минниханову показали новый премиальный автомобиль Maextro S800 в электрической и гибридной версии. Машина оснащена интеллектуальными системами управления жестами и голосовыми командами, а также защитой конфиденциальности и безопасными функциями на дороге.

Производство ведется с участием порядка 1 500 роботов и более 80 участков контроля качества с применением искусственного интеллекта. Интеллектуальная фабрика занимает 540 тысяч квадратных метров, планируемая годовая мощность — 200 000 автомобилей. Визит включал тест-драйв и презентацию новых технологий в научно-исследовательском центре JAC.

Ариана Ранцева