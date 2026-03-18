Раис Татарстана посетил производство Maextro компании JAC
Раис Татарстана ознакомился с новым премиальным автомобилем S800 и технологиями интеллектуальной фабрики площадью 540 тысяч кв. метров
Рустам Минниханов посетил производство автомобилей Maextro компании JAC Motors, одного из крупнейших автопроизводителей Китая. На предприятии выпускают легковые автомобили, электромобили, минивэны, грузовики, автобусы, специальные шасси и автокомпоненты, сообщила пресс-служба раиса.
В ходе визита Минниханову показали новый премиальный автомобиль Maextro S800 в электрической и гибридной версии. Машина оснащена интеллектуальными системами управления жестами и голосовыми командами, а также защитой конфиденциальности и безопасными функциями на дороге.
Производство ведется с участием порядка 1 500 роботов и более 80 участков контроля качества с применением искусственного интеллекта. Интеллектуальная фабрика занимает 540 тысяч квадратных метров, планируемая годовая мощность — 200 000 автомобилей. Визит включал тест-драйв и презентацию новых технологий в научно-исследовательском центре JAC.
Ранее «Реальное время» писало, что Минниханов обсудил с губернатором китайской провинции Аньхой развитие сотрудничества.
