С марта газовики начнут тотальные проверки дымоходов в жилых домах Татарстана

В случае неудовлетворительного технического состояния инспектор газовой службы вправе приостановить подачу газа в квартире или в доме

С 1 марта сотрудники ООО «Газпром трансгаз Казань» начнут массовые проверки дымоходов и вентиляционных каналов в многоквартирных жилых домах Татарстана. В случае неудовлетворительного технического состояния, инспектор газовой службы вправе приостановить подачу газа в квартире или в доме. Подобные меры предусмотрены поправками, внесенными в постановление правительства РФ «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового имущества».

— Это постановление правительства обязывает выполнять инструментальные замеры состояния воздухообмена в квартире. Если раньше было достаточно убедиться, что шахта рабочая, то теперь необходимо измерить конкретные показатели, уточнил глава Госжилинспекции Александр Тыгин на брифинге в Доме Правительства РТ.

По его словам, бригада газовиков, обслуживающая шахту, должна будет измерить воздухообмен и степень разряженности воздуха. «Это принципиальное изменение. Теперь нельзя будет определить состояние шахты «на глазок», как раньше, используя бумажку или другие подручные средства. Существуют установленные нижние и верхние пределы показателей (воздуообмена). Более того, усилен надзор», — сообщил он.

Напомним, с начала года в республике произошло 8 смертельных случаев от отравления угарным газом. Это абсолютный антирекорд за 2024—2025 годы, когда погибло 5 и 4 человека соответственно. Смертельные случаи произошли в Верхнем Услоне и Казани. Всего за первый месяц зафиксировано 60 происшествий из-за нарушений при использовании газового оборудования. Казань была названа антилидером по количеству случаев по самовольному «затоплению» газовой системы, сообщил заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Казань» Рамис Саляхов.

Луиза Игнатьева