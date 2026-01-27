Новости общества

16:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

С марта газовики начнут тотальные проверки дымоходов в жилых домах Татарстана

12:25, 27.01.2026

В случае неудовлетворительного технического состояния инспектор газовой службы вправе приостановить подачу газа в квартире или в доме

С марта газовики начнут тотальные проверки дымоходов в жилых домах Татарстана
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

С 1 марта сотрудники ООО «Газпром трансгаз Казань» начнут массовые проверки дымоходов и вентиляционных каналов в многоквартирных жилых домах Татарстана. В случае неудовлетворительного технического состояния, инспектор газовой службы вправе приостановить подачу газа в квартире или в доме. Подобные меры предусмотрены поправками, внесенными в постановление правительства РФ «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового имущества».

— Это постановление правительства обязывает выполнять инструментальные замеры состояния воздухообмена в квартире. Если раньше было достаточно убедиться, что шахта рабочая, то теперь необходимо измерить конкретные показатели, уточнил глава Госжилинспекции Александр Тыгин на брифинге в Доме Правительства РТ.

По его словам, бригада газовиков, обслуживающая шахту, должна будет измерить воздухообмен и степень разряженности воздуха. «Это принципиальное изменение. Теперь нельзя будет определить состояние шахты «на глазок», как раньше, используя бумажку или другие подручные средства. Существуют установленные нижние и верхние пределы показателей (воздуообмена). Более того, усилен надзор», — сообщил он.

Напомним, с начала года в республике произошло 8 смертельных случаев от отравления угарным газом. Это абсолютный антирекорд за 2024—2025 годы, когда погибло 5 и 4 человека соответственно. Смертельные случаи произошли в Верхнем Услоне и Казани. Всего за первый месяц зафиксировано 60 происшествий из-за нарушений при использовании газового оборудования. Казань была названа антилидером по количеству случаев по самовольному «затоплению» газовой системы, сообщил заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Казань» Рамис Саляхов.

Луиза Игнатьева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также