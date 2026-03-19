«Ак Барс» устроил эксперименты с составом и готовится к «Трактору»

Казанцы с трудом разобрались в гостях с аутсайдером КХЛ «Сочи»

«Ак Барс» обыграл в гостях «Сочи» со счетом 4:2 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Казанцы сыграли экспериментальным составом, оставив ряд своих основных игроков вне заявки на игру. Несмотря на изменения, команда Анвара Гатиятулина уверенно победила. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Эксперименты с составом

Состав «Ак Барса» на матч в Сочи получился достаточно экспериментальным. Причин для этого несколько. В первую очередь, изменения связаны с тем, что «барсы» уже обеспечили себе не только место в плей-офф, но и третью позицию в Восточной конференции. Во-вторых, в последнее время в южных городах страны зачастили атаки беспилотников, в связи с чем существовала возможность переноса или отмены встречи. Лишний раз нагружать лидеров команды в такой обстановке не представлялось нужным.

И, в-третьих, что немаловажно, у «Ак Барса» накопилось несколько хоккеистов, которым необходима игровая практика. Прежде всего, речь идет о Тимуре Билялове. Вратарь был травмирован и набирает форму перед плей-офф через матчи. Его сменщиком значился Александр Столпеченков, на днях помогавший фарм-клубу «Барс» выгрызать путевку в плей-офф ВХЛ. Вместе с голкипером из младших «барсов» шанс получили Игорь Бардин и Ильдан Галеев.

Вернулся в состав защитник Альберт Яруллин. Опытный хоккеист блестяще провел несколько игр подряд после длительного перерыва из-за повреждения колена, но затем оказался в запасе. Также из резерва был вызван Владимир Алистров. Причем белорусского форварда заявили в четвертое звено, где обычно выходят чекеры. По всей видимости, Анвар Гатиятулин больше не рассчитывает на игрока в качестве представителя основы.

При этом целый ряд хоккеистов основного состава остался вне заявки. Максим Арефьев, Никита Лямкин, Алексей Марченко, Нэйтан Тодд, Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин и Алексей Пустозеров пропускали матч с «Сочи» по тренерскому решению.

Упустили преимущество, но все равно победили

Первый период прошел под диктовку гостей. «Ак Барс» нанес фантастические 20 бросков в створ ворот «Сочи» за стартовые 20 минут игры. Счет был открыт уже в самом начале встречи: Радэль Замалтдинов аккуратно подправил полет шайбы в сетку — 1:0. Далее казанцы упустили еще несколько неплохих моментов, а удвоить преимущество на табло удалось лишь на 15-й минуте. Григорий Денисенко был точен — 2:0. Однако тут же хозяева забили в ответ усилиями Сергея Волкова — 2:1.

Игра после перерыва началась с удаления в составе «Сочи». Большинство реализовать у «барсов» не удалось, зато отличились сочинцы. Матвей Гуськов перехватил шайбу возле своей синей линии, дошел до Билялова и переиграл вратаря гостей — 2:2. Удивительно, но «Ак Барс» умудрился упустить разницу в два гола даже в матче с аутсайдером чемпионата.

Правда, спустя пять минут казанцы снова вышли вперед. На этот раз вратарю сочинцев Павлу Хомченко не удалось справиться с броском Ильи Карпухина — 3:2. Практически сразу же забил Кирилл Семенов: форвард «барсов» делал прострел, но шайба от конька защитника соперника отскочила в сетку ворот — 4:2.

В третьем периоде ничего уже не решалось. «Ак Барс» играл на контратаках, «Сочи» пытался действовать первым номером. У тех и у других план сработал лишь наполовину. Казанцы удержали победный счет, но больше не забили, а хозяева активно шли на ворота Билялова, однако безуспешно. В итоге «барсы» одержали уверенную победу 4:2.

Плей-офф начнут с «Трактора»

К окончанию матча в Сочи стало известно, что в первом раунде плей-офф «Ак Барсу» предстоит сразиться с «Трактором». Челябинцы в параллельной игре обыграли победителя «регулярки» магнитогорский «Металлург» со счетом 6:2. Так что легко против шестой команды Востока казанцам точно не будет.

Сам Гатиятулин после победы над «Сочи» был немногословен. Тренер «барсов» заявил, что экспериментальный состав был частью плана по подготовке к плей-офф. Каким именно образом — уточнять не стал. Впрочем, важно, что матч в Сочи вообще состоялся с учетом нарастающих угроз для отмены спортивных мероприятий на юге страны. Переносить дальше в календаре было просто невозможно.

— Сегодня ввели в состав ребят из обоймы — это тоже часть подготовки к плей-офф. Много времени провели в атаке, создавали хорошие моменты. Это командная победа. Нашим болельщикам спасибо за поддержку, — сказал Гатиятулин.

«Сочи» — «Ак Барс» — 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)

Голы:

0:1 — Замалтдинов (Кателевский, Бардин, 02:49);

0:2 — Денисенко (14:13);

1:2 — Волков А. (Сероух, Петухов, 14:56);

2:2 — Гуськов (21:39, 4х5);

2:3 — Карпухин (Семенов, Денисенко, 25:46);

2:4 — Семенов (Хмелевский, Миллер, 26:51).

В заключительном матче регулярного чемпионата «Ак Барс» сыграет 20 марта в Москве против столичного «Динамо». Но уже сейчас понятно, что мыслями команда будет находиться в серии плей-офф с «Трактором». Теперь остается только избежать травм, в последний раз обкатать состав в «регулярке» и вернуться в Казань с победным настроем.