Хуснуллин: капитализация России превысила 900 трлн рублей

Вице-премьер заявил, что этот показатель сопоставим со стоимостью Нью-Йорка и свидетельствует о недокапитализированности страны

Капитализация России в начале 2026 года превысила 900 трлн рублей. Этот показатель сопоставим со стоимостью Нью-Йорка, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на коллегии Росимущества, пишет РБК.

По его словам, такая ситуация свидетельствует о «серьезной недокапитализированности» страны.

Хуснуллин отметил, что имущество во многих странах мира является основой налоговой базы регионов. В этой связи, по его словам, сейчас ведется работа по переоценке и кадастрированию.

— На сегодняшний день имущество — основа во всем мире налоговой базы регионов во всем мире. Мы сейчас ведем работу по переоценке, по кадастрированию. Все, что федеральное имущество, надо на этот год поставить задачу оценить, насколько оно [корректно] оценено, какой оно приносит доход, какую оно приносит налоговую базу, — сказал он.



