Депутат опроверг информацию, что камеры фиксируют отсутствие ОСАГО у водителей

В Госдуме пояснили, что действующий закон о штрафах не чаще одного раза в сутки касается всех способов выявления нарушения, включая проверки дорожной полиции

Дорожные камеры в России пока не способны фиксировать отсутствие у водителей полиса ОСАГО. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя принятый Госдумой закон о запрете штрафовать водителей за отсутствие страховки чаще одного раза в сутки.

По его словам, ряд СМИ неверно интерпретировал смысл принятой нормы, представив ее как введение обязательной фото— и видеофиксации такого нарушения.

— Многие СМИ преподнесли это как обязательную фото— и видеофиксацию, но это не так, это касается и фактов выявления [отсутствия полисов ОСАГО] сотрудниками дорожной полиции, — отметил парламентарий.

Нилов напомнил, что в настоящее время «миллионы автомобилистов» управляют транспортом без полиса ОСАГО. В результате добросовестные водители в случае дорожно-транспортных происшествий не всегда могут получить полноценную компенсацию.

По словам депутата, внедрение системы фото— и видеофиксации могло бы в значительной степени помочь решить эту проблему. Однако сроки запуска такого механизма пока остаются неопределенными.

Он отметил, что эксперимент по проверке наличия полиса с помощью камер уже несколько раз переносился. Пока системы автоматической фиксации не формируют штрафные уведомления для водителей, управляющих автомобилем без страховки.

При этом принятая Госдумой норма носит универсальный характер. В будущем она позволит применять правило о штрафе не чаще одного раза в сутки и в отношении нарушений, выявленных с помощью систем фото— и видеонаблюдения.

Ариана Ранцева