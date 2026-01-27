С начала года в Татарстане зафиксировали 8 случаев отравления угарным газом

Как сообщил замгендиректора ООО «Газпром трансгаз Казань» Рамис Саляхов, инциденты произошли в Казани и Верхнем Услоне

Фото: Максим Платонов

За первый месяц 2026 года в Татарстане зафиксировали 8 случаев смертельного отравления угарным газом. Как сообщил замгендиректора ООО «Газпром трансгаз Казань» Рамис Саляхов, инциденты произошли в Казани и Верхнем Услоне.

Общее количество инцидентов, связанных с нарушениями при использовании газового оборудования за последний месяц, достигло 60 случаев. По данным Рамиса Саляхова, наибольшее число самовольных вмешательств в работу газовых систем выявлено в Казани.

Для сравнения, в 2025 году было зарегистрировано 35 случаев отравления угарным газом, четыре из которых закончились летальным исходом.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Татарстан установил новый рекорд потребления газа из-за аномальных морозов.

Луиза Игнатьева