Депутата Андрея Свинцова исключили из ЛДПР из-за действий, «порочащих репутацию» партии

Решение об исключении депутата назревало давно, неоднократно поднимался вопрос об этом, особенно в контексте его публичных комментариев о блокировке Telegram

Президиум высшего совета ЛДПР принял единогласное решение об исключении депутата Госдумы Андрея Свинцова из партии. Об этом сообщила замруководителя Центрального аппарата партии Элеонора Кавшар для «Ъ».

В официальном заявлении партии указано, что Свинцов был исключен «в связи с совершением им действий, порочащих репутацию ЛДПР, массовыми жалобами со стороны жителей России, а также требованиями со стороны всех партийных региональных отделений».

По данным источников «Ведомостей», решение об исключении депутата назревало давно. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий неоднократно поднимал вопрос о поведении Свинцова на рабочих заседаниях, особенно в контексте его публичных комментариев о блокировке Telegram.



Широкую известность Свинцов получил благодаря активным комментариям по вопросам интернет-блокировок. Его позиция неоднократно менялась: от заявлений об отсутствии планов по полной блокировке Telegram до предположений о признании мессенджера экстремистской организацией.

Наталья Жирнова