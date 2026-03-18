На второй этап противопаводковых работ на плотине Якты-Кон потратят 10 млн рублей

В рамках первого этапа восстановили крепления откоса на верхнем бьефе, а также очистили ложа пруда от илового отложения

В Сармановском районе Республики Татарстан запланированы противопаводковые мероприятия на гидротехническом сооружении (ГТС) — плотине Якты-Кон, расположенной у села Альметьево. Документы, подтверждающие это, опубликованы на сайте госзакупок.

Работы второго этапа начнутся в мае 2026 года и должны быть завершены не позднее 30 августа того же года. При этом в сентябре прошлого года уже проводился первый этап. Как сообщала пресс-служба Всероссийского НИИ систем орошения и сельхозводоснабжения «Радуга», мероприятия проводились в рамках госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса России.

На втором этапе планируется укрепление откоса на верхнем бьефе плотины и подпорной стенки. Всего для выполнения данных работ потребуется 10,4 млн рублей.

Известно, что заиливание ложи пруда приводило к перебоям подачи воды на орошение. Для поддержания нужного уровня воды, а также предотвращения размыва откоса на верхнем бьефе в рамках первого этапа восстановили крепления откоса на верхнем бьефе, а также очистили ложа пруда от илового отложения.

В 2025 году опустынивание, по данным Минсельхоза РФ, охватывает 84 млн га сельхозземель в 28 регионах страны, угрожая продовольственной безопасности. Может ли столкнуться с этой проблемой Татарстан и как ее решить — в материале «Реального времени».

