МИД России осудил удар США и Израиля по АЭС «Бушер», где находились россияне

Российская сторона неоднократно предупреждала Израиль и США о недопустимости создания рисков для жизни и здоровья российских специалистов, работающих на объекте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с резким осуждением ракетного удара, нанесенного по территории атомной электростанции «Бушер» в Иране.

— Решительно осуждаем безответственный и абсолютно неприемлемый ракетный удар, нанесенный по внутреннему периметру АЭС «Бушер», в считаных метрах от действующего энергоблока, — сказано в сообщении Захаровой.

Отмечается, что российская сторона неоднократно предупреждала Израиль и США о недопустимости создания рисков для жизни и здоровья российских специалистов, работающих на объекте. Москва призывает Тель-Авив и Вашингтон немедленно прекратить безрассудные нападения на объекты ядерной инфраструктуры, поскольку такие действия могут привести к радиологической и экологической катастрофе регионального масштаба.

— Ожидаем недвусмысленного осуждения данного вопиющего инцидента со стороны МАГАТЭ, под чьими гарантиями находится АЭС «Бушер». Рассчитываем на соответствующую реакцию всех ответственных и здравомыслящих членов международного сообщества и, прежде всего, государств Персидского залива, которые могут пострадать в первую очередь, — заявила Захарова.

Напомним, что АЭС «Бушер», строительство которой было начато еще в 1975 году и завершено при участии России, является совместным проектом двух стран. Первый энергоблок станции был подключен к сети в 2011 году, а в настоящее время ведется строительство второго и третьего блоков. Российских специалистов там — свыше 600 человек, часть из них уже была эвакуирована.



Наталья Жирнова