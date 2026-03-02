Иран ударил по нефтеперерабатывающему заводу Aramco в Саудовской Аравии

Известно, что предприятие остановило свою работу

Иран ударил с помощью БПЛА по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Об этом сообщает RT. Известно, что предприятие остановило свою работу после удара.

Напомним, что ранее иранский дрон долетел до Кипра на британскую авиабазу.

Наталья Жирнова