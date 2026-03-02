Новости происшествий

Иран ударил по нефтеперерабатывающему заводу Aramco в Саудовской Аравии

11:18, 02.03.2026

Известно, что предприятие остановило свою работу

Фото: скриншот видео телеграм-канала "RT на русском"

Иран ударил с помощью БПЛА по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Об этом сообщает RT. Известно, что предприятие остановило свою работу после удара.

Напомним, что ранее иранский дрон долетел до Кипра на британскую авиабазу.

Наталья Жирнова

