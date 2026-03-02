«Денежные потоки у российских компаний будут лучше, дивиденды — выше»

Как конфликт Ирана с Израилем и США повлияет на экономику России и при чем тут ресурсы Арктики

На фоне конфликта Ирана с Израилем и США выросли котировки нефти, золота и ценных бумаг российских нефтедобывающих компаний. Как ситуация вокруг противостояния двух стран отразится на российских акциях в будущем, долго ли продлится эта борьба и какую роль в этой истории играют арктические ресурсы — в материале «Реального времени».

Золото за минувшие выходные подорожало на 2,15%, до 5 388 долларов за унцию

На фоне конфликта Ирана и Израиля на фондовом рынке начали дорожать драгоценные металлы, нефть и акции нефтедобывающих компаний. Так, золото за минувшие выходные подорожало на 2,15%, до 5 388 долларов за унцию, а нефть марки Brent прибавила в стоимости 3,3%, до 78,4 доллара за баррель, следует из данных Мосбиржи.

Акции «Лукойла» с утра воскресенья до утра понедельника подскочили на 1%, до 5,4 тыс. рублей за бумагу, «Татнефти» — на 1,4%, до 567 рублей. «Роснефть» выросла на 2,4%, до 414 рублей, а «Газпром нефть» — на 2,7%, до 536 рублей.

Некоторые ценные бумаги российских нефтяных компаний продолжают расти. Например, с открытия торговой сессии и по состоянию на 13:55 мск «Лукойл» подрос еще почти на 1,5%, до 5 480 рублей, «Татнефть» — на 2,7%, до 582 рублей, а «Роснефть» — на 2,66%, до 425 рублей. В целом, согласно оценке аналитиков, сегодня, 2 марта, на фондовом рынке наблюдается высокая волатильность из-за новостного фона.

Продолжает дорожать и золото. После ударов США и Израиля по Ирану, в результате которых был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи, спотовое золото выросло на 1,88%, до 5 376,44 доллара за унцию по состоянию на 06:32 по Гринвичу, пишет Reuters.

Также на фоне конфликта стоимость фьючерсов на природный газ на хабе TTF в Нидерландах подскочила почти на 45% и достигала почти $569 за 1 тыс. куб. метров.

«Наш рынок очень дешевый, но там много политики»

Произошедшие политические события окажут большое влияние на переоценку нефти, газа и золота. На сколько еще может вырасти стоимость акций золото-, газо-, нефтедобывающих российских компаний, сказать сложно, однако подорожание самих ресурсов положительно отразится на дивидендах «нефтяников» и «газовиков», сказал «Реальному времени» член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, финансовый аналитик Александр Разуваев.



— На фоне роста котировок должна быть переоценка, денежные потоки у российских компаний будут лучше, дивиденды — выше. Это будут другие уровни. Также стоит понимать, что наш рынок очень дешевый, но там много политики. Если все быстро закончится, во что я не верю, то мир вернется назад, включая золото (стоимость акций и драгметалла опустится до уровня до начала конфликта, — прим. ред.). Однако если персидская нефть с рынка уходит, то попадают прежде всего Китай и Индия. Китайцы точно у нас будут нефть брать, но я думаю, что и индусы тоже. Еще и катарский газ подвисает. Как будет Европа жить, я не знаю, но один Азербайджан ничего там не закроет, ну а те, кто покупает золото, убедились стратегически, что правы, — рассуждает аналитик.

Отметим, что в январе текущего года дивидендная доходность по акциям нефтяных российских компаний колебалась от 9% до 15% годовых. Так, «Лукойл» выплатил 397 рублей на одну акцию (дивдоходность — 15,11% годовых от стоимости ценной бумаги), «Татнефть — 8,13 рубля (доходность — 14,54%), а «Роснефть» — 11,56 рубля (9,22%), следует из данных биржи.

Что касается «газовиков» и «золотодобытчиков», то, например, «Новатэк» по итогам 2025 года выплатил своим акционерам 82,15 рубля дивидендов на акцию (7,82%), «Полюс» — 106,85 рубля за каждую ценную бумагу (доходность — около 4%). В 2026 году упомянутые компании дивиденды еще не выплачивали.

«Фактически идет процесс битвы транспортных коридоров»

Конфликт между Ираном и Израилем в действительности является геоэкономической войной Европы во главе с США против России и Китая. Его основная задача — захватить арктические ресурсы. Именно поэтому ждать, что подобные противостояния закончатся в ближайшую неделю, бессмысленно. Все затянется на годы, сообщил «Реальному времени» доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.



— Фактически идет процесс битвы транспортных коридоров. США хочет обнулить «Север — Юг», который идет из России в Индию через Иран, а также взять под контроль железные дороги Казахстана и каспийский коридор, который идет непосредственно из Китая через Казахстан, потом через Каспийское море попадает в Азербайджан, потом — в Грузию, Турцию и далее. Вот это все Штаты планируют взять под контроль. Сюда же вписывается ситуация, что ЕС нам объявляет морскую блокаду. Иными словами, за Штатами — коридоры сухопутные, а Евросоюз во взаимодействии с теми же США пытается перекрыть морские коммуникации. При этом делается все это для того, чтобы создать России экономическую блокаду и предложить сделку: отдавайте арктические ресурсы, а мы тогда снимем блокаду, — объяснил изданию политолог.

Перенджиев добавил, что владеть Арктикой — значит владеть миром в сфере экономики, поскольку на данной территории сосредоточены большие, около 30% от всех мировых запасов, объемы полезных ископаемых, более 300 видов рыб и так далее. Политолог допустил, что «природные богатства» из Арктики можно будет «экскаватором доставать», учитывая, что снег в той области тает, а сама земля остается нетронутой.

Еще он подчеркнул, что ранее, преследуя цели захвата Арктики, США напали на Венесуэлу и захватили Николаса Мадуро. До этого Штаты и Евросоюз хотели ослабить Россию через кризис вокруг Украины, чтобы наша страна могла меньше сопротивляться в борьбе за арктические ресурсы. Однако данный номер не прошел, и тогда пошли через ситуацию с Ираном.

— Трамп — военно-агрессивный бизнесмен. Раньше он только своим бизнесом занимался, а сейчас весь мир превратил в свой американский бизнес-проект с применением военной силы. Он же не зря сказал, что хочет Америку сделать великой. Вот теперь американский президент и реализует свой метод добиться величия США, — отметил Перенджиев.

Политолог также допустил, что стороны развернут битву и за Панамский канал, поскольку Трамп «хотел и туда залезть».

— Битва транспортных коридоров еще вся впереди, — резюмировал эксперт.