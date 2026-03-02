«Это для меня особенный день»: Нонна Гришаева стала послом «Глаголицы»

В Казани стартовал XIII сезон Международной независимой литературной премии «Глаголица»

Фото: Динар Фатыхов

В Казани объявили старт литературной премии «Глаголица» — проекта, который в прошлом году вошел в перечень рекомендованных мероприятий Минпросвещения РФ и получил статус «Лучшего просветительского проекта Татарстана». Кроме того, у премии появился официальный посол — Нонна Гришаева, а символ «Глаголицы», мудрая сова, получил реальное воплощение в Казанском зооботсаду. Подробности — в материале литературной обозревательницы «Реального времени» Екатерины Петровой.

Три тысячи заявок и только одиннадцать победителей

В Казани объявили старт XIII сезона Международной независимой литературной премии «Глаголица» для детей и подростков от 10 до 17 лет. В прошлом году премию признали «Лучшим просветительским проектом Татарстана» по версии федеральной премии «Знание-2025», а также «Глаголица» была официально включена в Перечень рекомендуемых мероприятий Министерства просвещения РФ. «Для наших участников это не просто престижная строчка в портфолио, а реальный социальный лифт: победа в конкурсе из этого списка может давать дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы страны», — заявила директор фонда «Счастливые истории» Елена Исламова.

Бюджет XIII сезона составил 10 млн рублей. Заявки будут принимать до 15 июня 2026 года, длинный список опубликуют 17 июля, короткий — 4 августа. В этом сезоне литературную смену перенесли на осень: она пройдет с 30 сентября по 5 октября в образовательном центре «Адымнар», а церемония награждения — 5 октября в БКЗ им. С. Сайдашева. Книжный фестиваль «Тау», которым обычно завершалась «Глаголица», в этом году пройдет без глаголят 29–30 августа в парке «Елмай». По словам Исламовой, фестиваль планируется «масштабный, с проходимостью не менее 30 тыс. человек».

Работы на конкурс принимаются на русском и татарском языках. Экспертизу будут проводить признанные литераторы, среди них Нина Дашевская, Надежда Ажгихина, Виктор Лунин, Сергей Махотин, Нияз Игламов, Галимьян Гильманов, Венера Якупова, Рифат Салахов, Ольга Варшавер, Наталья Волкова и другие. В планах организаторов собрать около 3 тыс. работ.

Главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова, директор Благотворительного фонда «Счастливые истории» Елена Исламова, писатель Галимьян Гильманов, победительница XII сезона Международной независимой премии «Глаголица» Лиана Шакирова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В XIII сезоне следующие номинации:

Проза на русском языке (10–13 лет; 14–17 лет).

Поэзия на русском языке (10–13 лет; 14–17 лет).

Эссеистика на русском языке (14–17 лет).

Проза на татарском языке (14–17 лет).

Поэзия на татарском языке (14–17 лет).

Художественные переводы с английского языка (14–17 лет).

Билингвы (10–13 лет; 14–17 лет).

Драматургия на русском языке (14–17 лет).

Финалисты получат 110 бесплатных путевок на шестидневную литературную смену с интенсивной образовательной программой, публикацию в альманахе, 11 планшетов и 11 статуэток «Хрустальная сова». Также предусмотрены специальные призы — памяти Роберта Миннуллина и Михаила Яснова, от Российской государственной детской библиотеки и от Нонны Гришаевой.

Очный этап пройдет практический как экзамен. Елена Исламова подчеркнула: «Мы изначально проверяем работы на плагиат и на использование искусственного интеллекта. Предупреждаем детей, что им нужно будет доказывать свою работу, они будут работать с известными мэтрами слова. Поэтому должны быть готовы». Она отметила, что часть участников не выдерживает конкурсной нагрузки и сходит с дистанции уже во время смены. Победителей определяют по результатам нескольких дней практических занятий и мастер-классов.

Организаторы анонсировали расширение программы в будущем. «В следующем году мы хотим ввести номинацию «Сценарий». Так как это сложный жанр, мы планируем провести подготовительную серию онлайн-мастер-классов и лекций с известными сценаристами страны. Дети получат азы драматургии и смогут переносить свои мысли с бумаги на экран», — сообщила Елена Исламова.

Директор Благотворительного фонда «Счастливые истории» Елена Исламова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отдельно на пресс-конференции обсудили снижение числа участников, пишущих на татарском языке, особенно в возрастной группе 10–13 лет. Писатель, заслуженный деятель искусств РТ и член жюри Галимьян Гильманов назвал вопрос сложным и связал его с ожиданиями родителей и педагогов: «У татарской общественности есть ложное представление: если ребенок идет на конкурс, он обязательно должен получить приз. У нас нет первых, вторых, третьих мест — есть только победитель. Это конкурс с высокими требованиями. Мы выбираем победителя только после практических занятий, это большой экзамен, и многие не выдерживают». По его словам, психологическая неготовность к жесткому отбору снижает число заявок на татарском языке.

«Не просто друг проекта и не просто ведущая церемонии»

Театральная линия премии в предыдущем сезоне получила продолжение на федеральных площадках. По словам Елены Исламовой, поэтический спектакль «Глаголы. Рифмы. Мысли» стал «уникальной инициативой фонда», где главными героями выступили финалисты проекта — подростки 14–18 лет — вместе с актрисой Ксенией Алферовой. «Со сцены звучали самые сокровенные, смелые мысли. Этот спектакль — платформа для самовыражения и поддержки юных талантов», — отметила Исламова. Показы прошли в Российской государственной детской библиотеке в рамках Всероссийской недели детской книги и на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве. В этом году финалисты также выступят на главной площади страны в рамках фестиваля «Красная площадь».

Отдельным событием стала читка пьесы «Лазаревы леденцы» — победителя в номинации «Драматургия». По личной инициативе художественного руководителя Театра РОСТа в Царицыно Нонны Гришаевой в театре прошла профессиональная читка текста Александра Разова. «Это была моя личная инициатива. Когда я услышала отрывок из пьесы «Лазаревы леденцы», то предложила сделать читку в рамках нашего зрительского клуба. Нашим артистам настолько понравился материал, что они практически сделали спектакль», — сказала Гришаева. Она добавила, что в новом сезоне победитель номинации «Драматургия» также получит возможность увидеть свое произведение на сцене Театра РОСТа.

Заслуженная артистка РФ и художественный руководитель Театра РОСТа в Царицыно Нонна Гришаева. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нонна Гришаева с этого сезона будет не только другом премии: «Это для меня особенный день. Я счастлива подтвердить, что в этом году я не просто друг проекта и не просто ведущая церемонии, а официальный посол «Глаголицы», — заявила она. Елена Исламова подчеркнула, что речь шла не о формальном статусе: «Для нас это не просто лицо проекта, а человек, который помогает транслировать ценности «Глаголицы», поддерживает финалистов и открывает для их текстов путь на профессиональную сцену».

Кроме этого, организаторы планируют расширить театральное направление. По словам Елены Исламовой, в этом году хотят провести открытые мастер-классы с участием юных драматургов, на которые пригласят режиссеров театров, других драматургов и представителей Союза театральных деятелей. «Возможно, режиссеры из разных городов России найдут для себя полезный материал и смогут отобрать пьесы, которые потом будут поставлены на театральных сценах Российской Федерации. Это нововведение 2026 года», — сказала Исламова.

Кай, Герда и «Хрустальная сова»

В рамках премии среди финалистов «Глаголицы» 14–17 лет пройдет и конкурс молодых журналистов. Член жюри и главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова уточнила, что работы объемом 2–3 тысячи знаков будут оценивать два эксперта — она и российский журналист Надежда Ажгихина. «Если молодой человек хочет мастерски научиться работать со словом, ему надо попробовать силы в таком конкурсе. Этот конкурс выявит способности к журналистике», — сказала Якупова. Участники встретятся с экспертами в Казани, познакомятся с критериями оценки и узнают различия между литературой и журналистикой, после чего будут писать текст в сжатые сроки. В этом году были предложены темы «Зачем читать газеты?» и «Мой сверстник — это…», а лучшие материалы Якупова обещала опубликовать в газете «Казанские ведомости».

Параллельно при поддержке Минцифры России был издан альманах «Глаголица» тиражом 500 экземпляров. «Для многих ребят это первая в жизни настоящая книга с их фамилией в оглавлении. Благодаря такому тиражу альманах попадет в школы и библиотеки по всей России», — отметила директор фонда «Счастливые истории» Елена Исламова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отдельным решением организаторы «оживили» символ премии — мудрую сову. Исламова сообщила: «В этом году мы решили, что нашему талисману пора обрести реальное воплощение, и взяли под опеку полярную сову Кая из Казанского зооботсада. Мы обратились в благотворительный фонд «Живая природа и мир», чтобы они стали спонсором миссии по поиску и приобретению самки для Кая». По ее словам, для самца подобрали спутницу по имени Герда.

Представитель зооботсада Ольга Латфуллина подтвердила, что фонд вышел с инициативой в рамках программы «Возьми под опеку животное»: «Мы решили создать пару, и совсем скоро это случится. Самка сейчас находится на карантине, это обязательная процедура. Как только будет подписан договор и переведены средства, она прибудет в зооботсад».

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».