Новости промышленности

19:48 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Глава Альметьевска сообщила о попытке атаки БПЛА на производственные объекты

12:02, 21.02.2026

— Силы противовоздушной обороны и средства РЭБ работают в усиленном режиме. Угроза нейтрализуется, — сообщила она

Глава Альметьевска сообщила о попытке атаки БПЛА на производственные объекты
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Глава Альметьевска Гюзель Хабутдинова сообщила о попытке атаки БПЛА на производства.

— Силы противовоздушной обороны и средства РЭБ работают в усиленном режиме. Угроза нейтрализуется, — сообщила она.

Хабутдинова попросила альметьевцев по возможности минимизировать нахождение на открытом пространстве, а находясь в помещениях, держаться подальше от окон.

Напомним, что в Альметьевске и еще трех городах Татарстана объявили угрозу БПЛА.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Промышленность Татарстан

Новости партнеров

Читайте также