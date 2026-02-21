Глава Альметьевска сообщила о попытке атаки БПЛА на производственные объекты
— Силы противовоздушной обороны и средства РЭБ работают в усиленном режиме. Угроза нейтрализуется, — сообщила она
Хабутдинова попросила альметьевцев по возможности минимизировать нахождение на открытом пространстве, а находясь в помещениях, держаться подальше от окон.
Напомним, что в Альметьевске и еще трех городах Татарстана объявили угрозу БПЛА.
