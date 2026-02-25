Малые нефтяные компании Татарстана добыли почти 7 млн тонн нефти в 2025 году

В Доме правительства Татарстана состоялось совещание по итогам работы малых нефтяных компаний региона за 2025 год и задачам на 2026 год. Мероприятие провел раис Татарстана Рустам Минниханов.

Раис отметил, что нефтяная отрасль в прошлом году работала в условиях высокой волатильности рынков и внешнего давления. Среднегодовая цена на нефть марки Urals составила 55,6 доллара за баррель, а в январе 2026 года снизилась до 41 доллара за баррель.

Со слов Минниханова, добыча нефти в России в 2025 году составила 512 млн тонн, что соответствует показателям 2024 года. В Татарстане было добыто 34 млн 450 тыс. тонн нефти, из которых 6 млн 879 тыс. тонн пришлось на долю малых нефтяных компаний. При этом компании перечислили во все уровни бюджета 209 млрд рублей, в том числе 8,5 млрд рублей поступило в бюджет республики.

Генеральный директор АО «Нефтеконсорциум МНК» Рафаэль Мингазов сообщил, что 22 компании перевыполнили план по добыче нефти. За год компаниями было пробурено 308 тысяч метров горных пород, введено в эксплуатацию 256 новых скважин. Сейсморазведочные работы методом 2D проведены на 130 погонных километрах, а по поисково-разведочному бурению выполнено 4,5 тысячи метров. Благодаря применению методов увеличения нефтеотдачи пластов было добыто 1,6 млн тонн нефти, что составило 23% от общего объема добычи.

О соблюдении требований промышленной безопасности доложил заместитель руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Дмитрий Горев. По его словам, ведомство осуществляет надзор за 314 опасными объектами, которые эксплуатируются 30 нефтяными компаниями. В 2025 году инспекторами Ростехнадзора проведено 73 проверки, в ходе которых выявлено 917 нарушений, включая несоблюдение проектной документации и требований к оборудованию.

Дмитрий Зайцев