«Подобный опыт уже был в пандемию»: кто стоит за VIP-эвакуацией на казанских самолетах за €20 тыс.?
Пока «официалы» только начинают выполнять первые рейсы в Россию, панику пытаются «монетизировать» перевозчики на бизнес-джетах
ОАЭ приходят в себя после масштабного закрытия воздушного пространства из-за конфликта Ирана с США и Израилем. Пока официальные авиаперевозчики только начинают выполнять первые рейсы в Россию, панику в аэропортах пытаются «монетизировать» сомнительные дельцы, предлагая места на спецрейсах за €20 тысяч. «Реальное время» выяснило у президента Ассоциации турагентств РТ, где заканчивается реальная помощь и начинается мошенничество, узнало, как выглядит жизнь в «заблокированном» Дубае глазами очевидцев и когда Минтранс откроет небо. Подробнее — в материале.
Около 1,8 млн рублей за четырехчасовой перелет до Москвы
Сегодня из аэропорта Абу-Даби в Москву вылетел первый за двое суток пассажирский лайнер. На борт Boeing 787 авиакомпании Etihad Airways поднялись около 300 человек, ожидавших отправки еще с 28 февраля. По оценкам Российского союза туриндустрии, заложниками закрытого неба в Эмиратах стали порядка 50 тыс. организованных туристов, а с учетом самостоятельных путешественников число россиян в ОАЭ достигает 100 тыс. человек. Аналогичный транспортный коллапс затронул Саудовскую Аравию и Оман, где безопасных коридоров ожидают еще около двух тысяч соотечественников.
Люди в общих чатах Дубая поделились на два типа: одни рады «халявному» отелю, а другие стараются поскорее уехать из страны. Один из туристов порекомендовал доехать на такси до границы с Оманом, пересечь ее пешком и уже оттуда найти транспорт до местного аэропорта.
И здесь появляются те, кто предлагает туристам отправиться домой за баснословные суммы из Сухара (Оман). Оттуда им обещают организовать перелеты на бизнес-джетах в Москву, Стамбул или Барселону. Стоимость места на таком борту до России или Турции составляет порядка €20 тыс. (около 1,8 млн рублей), а до Испании — €23 тыс. Для рейсов в Москву заявлен казанский самолет Ту-204 в VIP-компоновке.
Туристов отвезут на борту Центра подготовки космонавтов
Указанный борт официально закреплен за Центром подготовки космонавтов (ЦПК), входящим в структуру «Роскосмоса». Основная задача судна — транспортировка специалистов и членов государственных комиссий в рамках космических программ. При реализации всех посадочных мест по заявленной в чатах стоимости выручка организаторов рейса может достигать почти €1,9 млн.
В самом Центре подтвердили РБК принадлежность судна, однако подчеркнули, что ведомство не занимается коммерческой продажей билетов. По словам представителя ЦПК, самолеты, не задействованные в текущих тренировках или для профильных нужд, сдаются в аренду сторонним заказчикам исключительно для компенсации расходов на их содержание и обслуживание.
Наряду с дорогостоящими рейсами, в мессенджерах распространяются и чуть более доступные варианты эвакуации. Порядка $16 тысяч (около 1,2 млн рублей) предлагается заплатить за перелет в Москву или Мюнхен на канадском бизнес-джете Bombardier Global 7500, вместимость которого до 19 человек.
Параллельно в чатах начали рекламировать сухопутные перевозки в Саудовскую Аравию. Как выяснил корреспондент «Реального времени», связавшийся с одним из таких продавцов, трансфер на четырехместном легковом автомобиле с отправлением из дубайского района Palm Jumeirah оценивается в $2500.
«Оставаться в такой дорогостоящей стране с ограниченным бюджетом достаточно тяжело»
— Многие туристы, конечно, обеспокоены, потому что оставаться в такой дорогостоящей стране с ограниченным бюджетом достаточно тяжело, особенно в условиях такой неопределенности. Я знаю, что некоторые уехали на машинах в более спокойный эмират — Фуджейра (на границе с Оманом), кто-то поехал на машине в Оман и уже пытается улететь оттуда. Многим идея с Оманом казалась привлекательной до момента, как там стали атаковать танкеры, — сообщила в разговоре с «Реальным временем» жительница Дубая, пожелавшая остаться анонимной.
Она сообщила, что сегодня обстановка достаточно спокойная, ночь была тихой по сравнению с предыдущей. Была слышна пара взрывов утром, в районе 8—9 утра, но, по ощущениям, достаточно далеко. По ее словам, их чувствовали люди, живущие ближе к Абу-Даби. «Если в первые дни у многих была паника, то сейчас эмоции отступают и приходит осознание, что все в значительной степени под контролем», — заключила она.
— Я лучше за эти €20 тыс. проживу тут еще годик, — отреагировал на предложения о перевозке другой собеседник издания — Эмиль.
Он считает, что в нынешней ситуации нет «ничего такого», никакого коллапса, жизнь для туриста сильно не изменилась.
— Уменьшение взрывов помогает успокоиться и дает надежду, что в ближайшее время все изменится, — указала собеседница «Реального времени».
После окончания боевых действий цена на отели упадет
Как отметил Рамиль Мифтахов, Дубай лидирует в структуре спроса в осенне-весенний сезон благодаря высокой интенсивности авиасообщения (до 20 рейсов еженедельно). По его оценке, число туристов, выбравших это направление, оказалось выше, чем совокупный поток в Египет, Таиланд, Вьетнам и другие популярные страны.
— Люди выжидают. У нас еще нет желающих, забронировавших места, но когда эта ситуация закончится, цены на отели будут существенно ниже, чем сейчас. Я думаю, что это произведет дополнительный новый спрос по этому направлению, — указал собеседник издания.
Туроператоры предлагают туристам переориентироваться на Египет как ближайшую альтернативу, а также на более отдаленные Таиланд, Вьетнам, Индонезию и Бали.
Тем временем Минтранс России объявил о подготовке российских авиакомпаний к возобновлению полетов на Ближний Восток. «Аэрофлот» уже сделал запрос на выполнение трех экстренных рейсов из ОАЭ для возвращения российских граждан, сообщил заместитель гендиректора по производству компании Андрей Семенов.
