По итогам 2025 года индекс промпроизводства Татарстана опустился на 5-е место среди регионов

Общий рост в 9,9% скрывает существенную неоднородность в динамике разных отраслей

По итогам года промышленное производство Татарстана показало неоднородную динамику. Несмотря на то, что до ноября регион удерживал четвертую позицию по индексу промышленного производства (ИПП), итоговый результат года оказался на пятой строчке.

Промышленное производство достигло первого значительного пика в мае 2025 года, когда индекс промышленного производства (ИПП) вырос до 116,5% по сравнению с маем 2024 года. Последующие максимумы были зафиксированы в июле и сентябре, когда производство увеличилось на 117% относительно прошлогодних показателей.

Однако общий рост в 9,9% скрывает существенную неоднородность в динамике разных отраслей. Лидерами роста стали обрабатывающие производства: производство электрооборудования увеличилось на 18,4%, производство прочих изделий — на 18,8%. При этом более половины производств продемонстрировали снижение.

Падение же зафиксировано в производстве одежды (-25,3%), автотранспортных средств (-13,9%), мебели (-18,6%). Эксперты связывают это с общероссийским спадом в автопроме и охлаждением строительного сектора на фоне высоких процентных ставок.

В других секторах также негативная динамика: добыча полезных ископаемых снизилась на 0,9%, производство и распределение электроэнергии, газа и пара — на 2,4%. Водоснабжение и водоотведение показали минимальный рост в 0,7%.

