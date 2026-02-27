ЕК предложила Украине миссию по оценке нефтепровода «Дружба» для снятия вето Венгрии

Там подчеркнули, что пока рано говорить о форме миссии и возможном участии специалистов Еврокомиссии

Фото: Татьяна Демина

Еврокомиссия начала диалог с Киевом относительно возможной отправки европейской миссии для оценки технического состояния нефтепровода «Дружба». Целью этой инициативы является снятие вето Венгрии на 20-й пакет санкций ЕС против России и разблокирование выделения финансовой помощи Украине в размере 90 млрд евро. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.



— Мы обсуждаем с Украиной организацию миссии для оценки состояния нефтепровода «Дружба», — заявила Итконен.

Она подчеркнула, что пока рано говорить о форме миссии и возможном участии специалистов Еврокомиссии, но сам факт обсуждения свидетельствует о попытке найти компромиссное решение.

Информация о сроках ремонта нефтепровода от украинской стороны пока не поступала. Итконен также упомянула, что ремонтные работы якобы связаны с «риском для жизни людей», отказавшись комментировать заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что трубопровод находится в рабочем состоянии.

Ранее Анна-Кайса Итконен неоднократно заявляла, что Еврокомиссия не требовала от Украины ускорения ремонта нефтепровода. Однако после того, как Венгрия и Словакия заблокировали очередной пакет санкций и финансовую помощь Киеву, а также прекратили поставки энергоресурсов на Украину, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве озвучила просьбу к украинской стороне ускорить ремонт.

Ситуация возникла на фоне прекращения поставок российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» с 27 января. Эти страны ранее добились исключений из шестого пакета европейских санкций 2022 года, который запрещает членам ЕС закупать российскую нефть, доставляемую морем. Исключения касались только трубопроводных поставок.

Ранее экспертная Координационная группа Евросоюза провела заседание в Брюсселе и предложила Венгрии и Словакии альтернативный украинскому маршрут поставок нефти — через Адриатический трубопровод в Хорватии.



Рената Валеева