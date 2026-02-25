Петербуржские дизайнеры нарисовали концепты, как может выглядеть КАМАЗ будущего

Студенты подготовили серию рендеров, которые радикально меняют представление о классическом грузовике

В Санкт-Петербурге подвели итоги федерального конкурса «Дизайн молодых/Young Design 2025», где центральное место заняли разработки для крупнейшего российского производителя грузовой техники — ПАО «КАМАЗ». Молодые промдизайнеры из Академии имени Штиглица представили свое видение того, как могут выглядеть тяжелые машины будущего.



В рамках спецтрека «Транспортный дизайн» студенты подготовили серию рендеров, которые радикально меняют представление о классическом грузовике.

Золотую награду получил проект, предлагающий наиболее смелое и технологичное решение экстерьера. Серебряным призером стал концепт, сочетающий агрессивные формы и улучшенную аэродинамику. Почетной грамотой была отмечена работа, акцентирующая внимание на инновационных материалах и эргономике кабины.



Рената Валеева