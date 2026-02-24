Лондон временно исключил нефтепровод «Дружба» из санкционного списка

По нему российская нефть поступает в Венгрию и Словакию

Фото: Реальное время

Великобритания, которая ввела санкции против «Транснефти» 24 февраля, временно исключила нефтепровод «Дружба» из санкционного списка. Согласно документу Управления по применению финансовых санкций (OFSI), исключение действует до 14 октября 2027 года.

По нему российская нефть поступает в Венгрию и Словакию, а по северной ветке осуществляется транзит казахстанской нефти в Германию.

На фоне этого решения остается актуальной проблема прерывания транзита нефти по нефтепроводу. Поставки в Словакию и Венгрию прекратились 27 января. Как сообщила Украина, причиной стал ущерб, нанесенный оборудованию на западе страны в результате атаки беспилотника. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто опроверг это.

Возобновление транзита неоднократно откладывалось. Последний срок, на который было запланировано восстановление поставок, — 26 февраля. При этом Будапешт и Братислава открыто возлагают ответственность за затянувшийся простой на украинскую сторону.

Рената Валеева