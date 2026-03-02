«Эталон» переселят на Лесную: в Нижнекамске ждут возвращения федерального застройщика

ГК «Эталону» предложили возобновить реализацию жилищного проекта в Нижнекамске, но застройщик пока не торопится подавать заявку в инвестиционный совет города

Власти Нижнекамска готовы предоставить петербургской ГК «Эталон» альтернативную локацию взамен «аннулированного» несколько лет назад земельного участка в городском парке «Семья». Новая территория рассчитана на строительство 150 тысяч кв. м. жилья, что вдвое больше прежнего «паркового» участка, но находится поблизости с ТЦ «Лента» на окраине. С девелопером обсуждается проект застройки на условиях комплексного развития территорий (КРТ).

Власти Нижнекамска возобновили переговоры с ГК «Эталон» о возможности реализации жилищного проекта, приостановленного после пересмотра властями планов на застройку части территории Центрального городского парка «СемьЯ». Информацию об этом в разговоре с «Реальным временем» подтвердил глава города Радмир Беляев. По его словам, власти настояли на недопустимости использования исторической рекреационной территории города под жилищную застройку, с чем петербургскому застройщику пришлось смириться.

«Как известно, они (ГК «Эталон» — прим.авт) планировали строить в городском парке «Семья». Но у нас концепция (развития территории — прим.авт.) поменялась. Мы рассматриваем парк «Семья» как центр для оздоровления наших жителей, — пояснил он. По его словам, в настоящее время парковая зона полностью благоустроена.

«Недавно в парке создали сквер 75-летия «Татнефти», сейчас обсуждается второй этап обновления парковой территории. Поэтому возможность жилищного строительства в нем (больше) не рассматриваем», — рассказал Беляев.

В результате продвижение спроектированного ГК «Эталон» ЖК «Манзара» было отложено на неопределенное время, само разрешение на строительство так и не было выдано. Сам парк «СемьЯ» по проспекту Шинников расцвел благодаря бюджетным и частным вливаниям. Год назад Радмир Беляев в своем телеграмм-канале опубликовал эскизы благоустройства в рамках нового этапа вдоль проспекта Шинников. В частности, в строительство нового сквера в прошлом году было вложено 81 млн рублей в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, ГК «Эталон» защитила концепцию комплексной застройки ЖК «Манзара» по проспекту Шинников на заседании инвестсовета Татарстана в апреле 2021 года. Под него застройщик просил выделить земельный участок 12,3 гектара на территории тогда еще заброшенного парка «СемьЯ» (его общая площадь свыше 73 га). Проект застройки разрабатывали АФК «Система», «Эталон» и администрация города. Предусматривалось строительство нескольких домов переменной этажности. Общая площадь жилья около 70 тыс. кв. метров. При этом девелопер обещал построить детсад и озеленить жилое пространство. ГК «Эталон» обещала инвестировать 5,5 млрд рублей в реновацию центральной части Нижнекамска. При этом застройщик рассчитывать привлечь средства ВЭБ.РФ на инфраструктуру.

ГК «Эталон» пропишут границы КРТ в микрорайоне Лесной

Казалось бы, история «захода» петербургского застройщика в Нижнекамск на этом подошла к концу. Однако инвестиционное соглашение ГК «Эталон» о реализации проектов в Татарстане остается в силе, и видимо, следуя этим договоренностям, застройщику предложили новые варианты.

Как сообщил глава Нижнекамска, с застройщиком обсуждается территория в районе улицы Лесная. Будущий земельный участок предусматривает строительство вдвое большего объема жилья — почти 150 тыс. кв. м. Правда, участок находится на окраине Нижнекамска, но удаленность от центра компенсируется близким расположением ТЦ «Лента».

«Сейчас они разрабатывают проект на основе КРТ. В нем предусмотрено строительство крупного жилищного комплекса со всеми сопутствующими инфраструктурой», — пояснил Радмир Беляев. Иначе говоря, застройщику предстоит на аукционе выкупать участки, а те, что окажутся в зоне охвата КРТ могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд.

Обсуждение границ КРТ вместе с ГК «Эталон» идет уже в течение полугода, уточнил в разговоре с «Реальным временем» глава Нижнекамска. Вскоре планируем рассмотреть заявку на инвестиционном совете города», — пообещал он.

Правда, ГК «Эталон» не торопится форсировать события. По словам участников рынка, пока инвестиционная заявка на КРТ не вносилась.

«Иначе бы мы знали», — отметил член общественного совета Нижнекамска и глава агентства недвижимости «Самолет +» Руслан Шурпаев. Предоставление земельного участка на окраине Нижнекамска — правильный ход, считает он.

«Федеральные застройщики давно строят целые микрорайоны со всей необходимой инфраструктурой, им нужны огромные куски земли. В этом смысле территория возле «Ленты» — отличное место», — рассказал он. Здесь масса преимуществ. «Во-первых: отсюда можно спокойно проехать в любую сторону, напрямую через Химки. Во-вторых, район рядом с лесом, место интересное с хорошими видовыми характеристиками. Лес — обычный без какого-то конкретного названия», — поделился он.

В пресс-службе «Эталон» воздержались от комментариев.

ГЖФ вернулся в Нижнекамск

Госжилфонд при президенте Республики Татарстан (ГЖФ) в 2021 году планировал построить в Нижнекамске 5 домов на 669 квартир. Но в итоге ограничился одним объектом. В ноябре 2021 года сообщалось о достройке 120-квартирный дом в 34-м микрорайоне Нижнекамска.

Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Ильшат Гимаев тогда объяснял приостановку действия программы отсутствием спроса.

«Насколько я знаю, потребность закрыта, очередей нет, поэтому пока они (работники предприятий) не нуждаются в жилье по соципотеке», — объяснял журналистам замминистра строительства РТ. — А со временем, когда новые производства появятся, они обязательно вернутся», обещал он.

ГЖФ реанимировало застройку в столице нефтехимиков год назад. «По соципотеке сейчас сдается 120-ти квартирный дом. Это первый многоквартирный жилой дом за последние три года», — подтвердил Радмир Беляев. Новостройка проходит экспертизу Госстройнадзора, заселение запланировано в первом квартале. Первые 24 квартиры после долгого перерыва получат врачи — договоренности об этом достигнуты с министром здравоохранения РТ Альмиром Абашевым, — рассказал Радмир Беляев.

Домкор, Евростиль и другие: кто застраивает город нефтехимиков

Оживились коммерческие застройщики — преимущественно, из Набережных Челнов. «Домкор строит два дома по 300 квартир каждый. Это объекты на проспекте Мира. Ввод в эксплуатацию намечен на конец 2026 года»,— отметил Радмир Беляев.

«В Нижнекамске строят жилье разных классов: эконом, комфорт, комфорт-плюс и даже бизнес-класс. Например, «Талант» строит бизнес-класс, СМУ-88 — ЖК «Калина». Всего ведется стройка четырех жилых комплекса, и пятым может стать «Эталон», — рассуждает Беляев. По итогам 2026 года Нижнекамск собирается сдать рекордный объем 1,12 млн кв. м жилья (для сравнения, до сих больше 300 тысяч кв. м. не сдавали).

Эксперты связывают такой всплеск активности с тем, что Татнефть и СИБУР запустили программы по релокации специалистов на свои предприятия.

«1025 человек переехало в Нижнекамск по программам «Сибура» и «Татнефти». Релоканты приезжающие семьями, что формирует отложенный спрос на улучшение жилищных условий как для них, так и для местных жителей», — пояснил Радмир Беляев. Средняя стоимость 1 кв.м в городе варьируется от 110 000 до 230 000 рублей. Но постоянно пересматривается с учетом текущей экономической ситуации.

«С приходом застройщиков из Набережных Челнов и Казани рынок недвижимости Нижнекамска и вправду оживился, — согласился гендиректор компании «НЛБ-недвижимость» Андрей Савельев.

По его словам, тем проще работать, так как у них есть в заделе выкупленные земельные участки. Федеральному застройку приходится иметь дело с властями.

«В принципе, часто по всей России бывает, что меняют локацию какие-то более интересные места. Как на это реагируют застройщики? По-разному, смотря, что предлагают — могут и радоваться, и расстраиваться». Но нижнекамскую «парковую» историю можно считать поучительной для застройщиков.