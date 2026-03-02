Правительство России утвердило план развития транспортных коридоров до 2030 года

К этому году ожидается значительный рост экспорта: продукции топливно-энергетического комплекса, агропромышленных и промышленных товаров

Фото: Максим Платонов

В рамках исполнения майского указа президента России Владимира Путина правительство утвердило «дорожную карту» по развитию международных транспортных коридоров. Согласно документу, к 2030 году объем перевозок должен увеличиться в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года.

План предусматривает развитие пяти основных направлений: коридора «Север — Юг», Азово-Черноморского, северо-западного, восточного направлений и Северного морского пути.

К 2030 году ожидается значительный рост экспорта: продукции топливно-энергетического комплекса — на 25%, агропромышленного — на 74%, промышленных товаров — на 24%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В рамках реализации «дорожной карты» ведется работа по увеличению провозной способности Восточного полигона, развитию железнодорожной инфраструктуры у морских портов и на направлении «Север — Юг». Также проводится реконструкция автомобильных пунктов пропуска на границах с Китаем, Монголией, Казахстаном и Азербайджаном.

Особое внимание уделяется сокращению времени досмотра грузового транспорта до 10 минут. Пилотный проект уже реализуется на пункте пропуска Тагиркент — Казмаляр на российско-азербайджанской границе. К концу 2030 года таких пунктов должно стать 55. Планируется также увеличение мощности морских портов более чем на 175 млн тонн. Ведутся работы по реконструкции Городецкого гидроузла на Волге и строительству Багаевского гидроузла на Дону.



Наталья Жирнова