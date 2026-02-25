Новости промышленности

Казанский авиационный завод запустил производство самолетов Ту-214

14:38, 25.02.2026

По словам Михаила Мишустина, после года испытаний самолет запускают в производство

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В России в декабре 2025 года завершена сертификация среднемагистрального самолета Ту-214. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления в Государственной думе.

По его словам, в течение года специалисты проводили интенсивные испытания воздушных судов, созданных с использованием современных отечественных решений и материалов. В декабре сертификационные процедуры по Ту-214 были завершены, после чего начат запуск самолета в производство.

Ранее «Реальное время» писало, что на Казанском авиационном заводе проведут реконструкцию цеха сборки самолетов Ту-214.

Ариана Ранцева

Промышленность Татарстан

