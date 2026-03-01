Нефть Brent подорожала на 10% и достигла около $80

Рынок отреагировал на эскалацию на Ближнем Востоке и удары по Ирану

Фото: Артем Дергунов

По данным нефтяных трейдеров, в воскресенье цены на нефть марки Brent выросли на 10% и достигли около 80 долларов за баррель, сообщает Reuters.

Аналитики ожидают, что котировки могут подняться до 100 долларов на фоне ударов США и Израиля по Ирану, которые привели к обострению ситуации на Ближнем Востоке.

Как отметил директор по энергетике и нефтепереработке ICIS Аджай Пармар, военные действия способствуют росту цен, однако ключевым фактором является возможное закрытие Ормузского пролива.

Не менее 150 нефтяных танкеров остановились в открытых водах, не дойдя до пролива. Корабль, который попытался пройти пролив, был атакован и в настоящий момент горит.

Ранее ОПЕК+ обсуждала увеличение добычи нефти из-за сбоев поставок на фоне ударов США по Ирану.

Ариана Ранцева