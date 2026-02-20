Bloomberg: Китай наращивает закупки российской нефти на фоне отказа Индии

За первые 18 дней февраля поставки российской нефти в порты КНР выросли до 2,1 млн баррелей в сутки

Китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) активно скупают российскую нефть, от которой постепенно отказывается Индия, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

За первые 18 дней февраля поставки российской нефти в порты КНР выросли до 2,1 млн баррелей в сутки. Для сравнения: в январе этот показатель составлял 1,7 млн баррелей, а в декабре — 1,4 млн. Рост импорта Китаем более чем компенсировал снижение поставок в Индию, уточняет Bloomberg.

По данным агентства, поставки российской нефти в Индию в последние месяцы стабилизировались на уровне 1,2 млн баррелей в сутки, тогда как в ноябре показатель достигал 1,8 млн, а в июне — 2 млн баррелей.

В Китай направляются партии нефти марки Urals из портов Балтийского и Черного морей, а также из Арктики. В декабре объемы импорта Urals в КНР достигли 600 тыс. баррелей в сутки — это максимальный показатель с 2018 года. Китайские НПЗ заинтересованы в закупках этой марки из‑за существенных скидок: дисконты на российскую нефть в портах Балтики обновляют почти трехлетние максимумы.

Вместе с тем перенаправление поставок в Китай связано с серьезными логистическими трудностями. Путь из Балтики до китайских портов примерно на 5 тыс. миль длиннее, чем до Индии. Кроме того, возникают задержки выгрузки: некоторые танкеры вынуждены простаивать в ожидании разгрузки по несколько недель — в том числе у берегов Омана, в Суэцком заливе и вблизи Индонезии. Из‑за этого объем российской нефти, находящейся в море (включая транзит и временное хранение), вырос до 140 млн баррелей — на 60% больше, чем в конце августа прошлого года.

14 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Индия пообещала США полностью прекратить закупки российской нефти. Взамен Вашингтон готов снизить тарифы на индийские товары с 25% до 18%. МИД Индии объяснил решение «перерасчетами» из‑за изменений в мировой экономике.

