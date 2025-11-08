Бизнес-обзор: «Вамин» пакует активы в личный фонд, в «ТНГ-Групп» идет реорганизация

В нефтесервисной компании «ТНГ-Групп» холдинга «ТаграС» Шафагата Тахаутдинова решили провести реорганизацию двух дочерних предприятий. Конкурсник обанкротившегося казанского завода «КЭС» сообщил о новых требованиях кредиторов: МСП банка и двух поставщиков. В созданный в конце лета личный фонд «Будущее семьи» передают активы ГК «Вамин» Минтимера Мингазова. Подробнее об этих и других новостях татарстанского бизнеса — в очередном обзоре «Реального времени».

«ТНГ-Групп» присоединит два предприятия

В среду стало известно о предстоящей реорганизации в структурах «ТНГ-Групп», крупной татарстанской нефтесервисной компании, входящей в холдинг «ТаграС» Шафагата Тахаутдинова. Она имеет в своей структуре комплекс промысловых, геологоразведочных и научно-производственных подразделений, которые работают почти во всех нефтегазодобывающих регионах страны и за границей.

Согласно данным Федресурса, реорганизация в форме присоединения к основному юрлицу ждет два дочерних предприятия в ХМАО-Югра и Татарстане. Первое ООО «ТНГ-Юграсервис» из города Лангепас, которое оказывает услуги в области добычи нефти и природного газа. Компания работает на рынке 20 лет, в ее штате числится 315 сотрудников. За три года ее оборот упал с 5,8 млрд до чуть более 1 млрд рублей. Если в 2023-м ее чистая прибыль составила 1,3 млрд, то следующий год оказался для нее убыточным — минус 52,5 млн рублей.

Второе предприятие — ООО «ТНГ-Геосейс» зарегистрировано по адресу самого «ТНГ-Групп» в Бугульме. Оно занято в той же сфере и имеет тот же стаж, что и югорское, но его коллектив в два раза больше — 708 человек. Выручка за прошлый год также сократилась на 35% до 2,5 млрд рублей, чистая прибыль тоже упала в разы: с 334,9 млн до 20,9 млн. В самой «ТНГ-Групп» годовой оборот в 2024-м составил 20,7 млрд, чистая прибыль — 688,8 млн рублей.

Новые требования к «КЭС»

Во вторник конкурсник недавно обанкротившегося казанского завода «КриалЭнергоСтрой» (КЭС) уведомил о получении новых требований кредиторов. Это заявления МСП Банка в размере 47,9 млн рублей, двух поставщиков: ООО «Желдорреммаш» — 1,6 млн и ООО «Транзит-Ойл» — 0,5 млн, а также требование около 137 тысяч рублей от Владимира Петрухина в части выплат облигаций.

Предприятие объявили финансово несостоятельным в сентябре по заявлению краснодарской ГК «Юг-Энерго», открыв в отношении татарстанского завода конкурсное производство сроком до 3 марта 2026 года. Конкурсным управляющим общества стал Александр Дёмин, член Ассоциации СРО «ЦААУ».

Как говорится в материалах арбитража, сейчас в реестр требований кредиторов должника в состав третьей очереди включены требования двух кредиторов на общую сумму свыше 2,1 млрд рублей. Балансовая стоимость имущества завода КЭС на конец 2023 года составляла 2,3 млрд.

Как уже рассказывало «Реальное время» в марте этого года, Ново-Савиновский суд Казани признал доказанной вину юрисконсульта Инессы Пермяковой в посредничестве взятке в целях снижения недоимки перед ФНС на 200 млн рублей в интересах КЭС, женщину приговорили к 4 годам колонии. В даче той взятки силовики обвиняли гендиректора и совладельца завода Расима Киямова, который с мая 2024 года находился в СИЗО, а 1 марта 2025-го ушел на СВО по контракту с Минобороны. Предприниматель отрицал свою вину.

Казанское предприятие на рынке с 2011 года, производит генераторы, компрессорные и насосные станции, сопутствующую продукцию, в том числе блок-контейнеры для энергоустановок. У завода две производственные площадки: в Казани и Челябинске. Компания принадлежит братьям Расиму (33,33%) и Ильдару (66,67%) Киямовым. В 2023 году ее оборот составил 1,9 млрд, чистая прибыль 50,6 млн рублей (данных за 2024-й нет).

ГК «Вамин» передает активы в личный фонд

В эти дни изменился состав учредителей одного из предприятий «Вамина» в Кукморском районе — ООО «Агрофирма им. Гаврилова». До ноября 90% долей общества были записаны на Айрата Мухамадеева, ранее возглавлявшего компанию «Юнимилк» — это бывшие активы Danone, проданные татарстанской группой экс-министру сельского хозяйства Чечни Руслану Алисултанову в конце прошлого года.

Но с началом текущего месяца контрольный пакет акций кукморской агрофирмы перешел в личный фонд «Будущее семьи». ЛФ был создан в конце августа этого года, отрасль — аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав. Руководит фондом Булат Ахмадуллин, бывший гендиректор обанкротившегося весной ООО «Музей хлеба» в Болгаре.

Пока в фонд перешел лишь один актив группы «Вамин» Минтимера Мингазова. Агрофирма им. Гаврилова много лет занимается выращиванием зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур, а построив современный животноводческий комплекс на 1200 голов коров, получила в 2024-м статус племенного хозяйства. Выручка хозяйства в прошлом году выросла почти наполовину до 381,5 млн, чистая прибыль составила 45,2 млн рублей.

В последнее время у крупного татарстанского бизнеса растет интерес к созданию личных фондов. Недавно учрежденный ЛФ «Альянс» возглавил Даниил Зубарев — сын основателя крупнейшего автодилера РТ, владельца компании «ТрансТехСервис» Вячеслава Зубарева. До него в личный фонд упаковал активы и другой автодилер РТ — бенефициар «КАН Авто» Александр Колесов. Еще ранее тому же примеру последовали основатель АО «СМП-Нефтегаз» Фоат Комаров, владелец «алюминиевого» холдинга «Татпроф» Сергей Рачков, глава «БАРС Групп» Тимур Ахмеров, собственник отелей Ramada, «Особняк на Театральной», «Олимп» Хаджимурат Газалиев и другие.

Сокращение зерновых и коммунальные споры

К другим новостям бизнеса и экономики на этой неделе. Низкие закупочные цены вынуждают татарстанских аграриев пускать дойных коров под нож и отказываться от посева зерновых. Хотя их урожай в целом по России на 10% выше прошлогоднего, по прогнозу он составит 135 млн тонн, из которых более половины — это пшеница. В Татарстане же недосчитались около 300 тысяч тонн продукции из-за дождей, а из-за низких цен на зерно аграрии стали сокращать посевы в пользу других культур. На проблему сбыта продукции жалуются еще многие фермеры, например, занятые в животноводстве или птицеводстве.

В Казани владелец офиса в бизнес-центре на Ямашева поспорил с собственником здания о размере платы за его обслуживание и остался без тепла в текущем отопительном сезоне. Спор двух предприятий, который сейчас дошел до Арбитражного суда РТ, примечателен тем, что схожий конфликт нередко возникает и у других предпринимателей. Подробнее об особенностях таких договоров, требованиях к теплоснабжению зданий и перспективах разрешения подобных конфликтов — в материале «Реального времени».