Нефть Brent резко подорожала на 13% на фоне атаки США и Израиля на Иран

Золото также бьет рекорды

Фото: Артем Дергунов

Цена нефти марки Brent утром 2 марта поднялась сразу на 13,04%, превысив отметку $82,37 за баррель вследствие военной операции США и Израиля против Ирана. Такие данные представлены Лондонской биржей ICE, сообщают «Известия».

К 2:39 мск динамика роста ослабела, и стоимость снизилась до $79,38 за баррель. Ранее нефть Brent уже подорожала на 10% и достигла около $80.

Кроме того, согласно платформе Investing.com, утром того же дня золото подорожало примерно на 3%, достигнув цены $5,397 за тройскую унцию, реагируя на события в регионе Ближнего Востока.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Также не исключаем, что в такой ситуации котировки золота могут приблизиться к историческим максимумам ($5500–5600), — заявили аналитики «Альфа-Инвестиций».

Напомним, что ОПЕК+ обсуждает увеличение добычи нефти из-за сбоев поставок на фоне ударов США по Ирану. Организация ранее неоднократно увеличивала добычу для смягчения последствий перебоев поставок.

Наталья Жирнова