Транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» возобновят 4 марта

На данный момент это окончательная дата

Украинские власти перенесли срок возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба» на 4 марта, госкомпания Transpetrol проинформирована о новом графике, сообщил словацкий телеканал ТАЗ.

Ранее ожидалось, что транзит в Венгрию и Словакию начнется 3 марта. По заявлением украинской стороны, задержка связана с техническими причинами. Напомним, что такие переносы не впервые: ранее Украина уже несколько раз переносила сроки восстановления транзита в Словакию, изначально планировавшегося на 20 февраля. Утром 24 февраля словацкие СМИ сообщали о планируемом возобновлении поставок уже 25 февраля.

Нефтепровод «Дружба», поставки по которому были прекращены в конце января текущего года, использовался не только для транзита российского сырья, но и для экспорта украинской нефти в Евросоюз. Об этом ранее сообщил Reuters со ссылкой на три независимых отраслевых источника.

Наталья Жирнова